Ferraz prepara segunda audiência pública sobre Segurança

No intuito de preparar o Plano Municipal de Segurança Pública pautando as necessidades, ideias e sugestões da população, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Segurança Pública e Defesa Civil, promoverá nesta terça-feira (12), a segunda audiência pública sobre Segurança da cidade. O local escolhido é a Câmara Municipal de Ferraz, às 17h30, na região Central.

O encontro prima por escutar os munícipes, como uma oitiva, e desta forma, destacar pontos relevantes na formação do primeiro Plano de Segurança do municipal. A primeira reunião ocorreu no auditório da Etec/Fatec, no Jardim São João, e contou com a presença da população e agente de segurança.

A titular da pasta, Daniele de Freitas, reforça o convite para todos. “Queremos potencializar a segurança de nossa cidade, mas precisamos ouvir a população e compreender quais são os pontos primordiais para que possamos iniciar uma ofensiva que responda o anseio de todos. Para isso, é de suma importância que a participação popular seja maciça neste encontro”, disse a secretária.

A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos está situada na Avenida Dom Pedro II, 234, região Central. Mais informações, basta entrar em contato pelos números 4679-4334 e 4677-3112.