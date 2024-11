Ferraz recebe série de atrações culturais neste fim de semana

Ferraz será palco de uma rica agenda cultural neste fim de semana com oferta aos munícipes de uma série de atividades artísticas e culturais gratuitas. A programação destaca a arte contemporânea e a valorização da história local, proporcionando uma experiência imersiva e acessível para todos os públicos. Entre os eventos, há exposições fotográficas, celebrações culturais e um evento especial para a comunidade local.

Uma das principais atrações é a Exposição “Trajetos e Trajetórias: uma Década de Fotografia” do fotógrafo e documentarista Fabrício Augusto, que será lançada neste sábado (09), a partir das 14 horas, no Centro Cultural Castelo Zenker. Vale salientar que o artista entra para a história do local por ser o primeiro a expor após a reforma do espaço arquitetônico mais emblemático de Ferraz de Vasconcelos.

Ainda no sábado, 09 de novembro, o evento “Dia da Favela” acontecerá a partir das 10 horas, no Morro do Piolho, com atividades que celebram a cultura e a história das comunidades ferrazenses. O evento busca reforçar a importância da valorização da favela como espaço de resistência, criatividade e identidade cultural. A programação inclui apresentações musicais, serviços gratuitos de saúde e atrações voltadas para o público infantil.

Segue até 29 de novembro a exposição “Retratos do Meu Cotidiano”, na Estação CPTM de Ferraz, com foco em pessoas que marcaram a vida do artista WeiPato. A amostra faz parte da Lei Paulo Gustavo, na qual foi contemplada.

A titular da pasta de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, reforça o convite para a programação de final de semana. “Pensamos em envolver a população ferrazense seguindo sempre o compromisso de promover a cultura local. Por isso, quer seja em um espaço de grande movimentação de pessoas, no meio da comunidade ou em um ambiente revitalizado para receber produções culturais, a população poderá fazer uma imersão cultural de qualidade, totalmente gratuito e livre para todas as idades. Quero convidar a todos para este final de semana cultural em nosso município”, disse a secretária.

O Centro Cultural Castelo Zenker está situado na Rua do Castelo, 25, no Jardim do Castelo, e abrigará a exposição “Trajetos e Trajetórias: uma Década de Fotografia” até o dia 23 de novembro, das 10 às 17 horas.

O Dia da Favela será um evento aberto a todos e ocorrerá na Rua Benedita Leite Sebastião, S/N, no Tanquinho, a partir das 10 horas.

A exposição “Retratos do Meu Cotidiano” pode ser visitada pelos usuários da Estação CPTM de Ferraz no período de funcionamento do local, das 04h à meia-noite, até 29 de novembro.