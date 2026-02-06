Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz revitaliza sinalização em frente ao CEI Vovó Edna para reforçar segurança no volta às aulas

Intervenção integra cronograma que atende 49 escolas municipais e 17 creches conveniadas de Ferraz

06 fevereiro 2026 - 17h00Por De Ferraz
- (Foto: Camille Melo / Secom FV)

A sinalização viária no entorno do Centro de Educação Infantil (CEI) Vovó Edna, localizado na Rua Moreira Neto, nº 114, na Vila Jamil, foi revitalizada nesta sexta-feira (6) em ação conduzida pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos. O serviço reforça as medidas de segurança para o período de volta às aulas.

Os trabalhos incluíram nova pintura de solo e atualização das marcações de trânsito nas imediações da unidade, com foco na proteção de pedestres, estudantes e responsáveis, além de contribuir para a melhor organização do tráfego nos horários de maior movimento.

A medida faz parte de um cronograma técnico planejado para o início do ano letivo, que prevê intervenções semelhantes em toda a rede municipal. Ao todo, o programa contempla 49 escolas e 17 creches conveniadas.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, a iniciativa tem caráter preventivo e prioriza áreas com grande circulação de alunos. “Estamos reforçando a sinalização em frente às unidades de ensino para garantir mais segurança e melhor organização do trânsito, principalmente nos horários de maior movimento. Nosso compromisso é proteger os alunos e dar mais tranquilidade às famílias”, afirmou.

O cronograma de revitalização segue em andamento e será executado de forma gradual, conforme critérios técnicos de demanda e fluxo viário.

