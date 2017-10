Final do 2º Concurso Gastronômico do Crescer será na próxima quinta

O Escondidinho do Mar feito com mandioca colhida no sítio da família e parmesão feito pelos familiares levaram Liliana Franco de Carvalho e a filha Camila Franco de Carvalho Beranger a vencer a semifinal da modalidade Mestre-cuca (Receitas Salgadas) do 2º Concurso Gastronômico do Crescer – Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação. Os 10 finalistas da competição disputarão a final na próxima quinta-feira (26).

“Fizemos com muito carinho este escondidinho do mar, que leva camarão e produtos feitos pela nossa família. Fizemos um purê com a mandioca que nossa família planta no sítio em Guararema e o parmesão também é feito por eles. Foi muito gratificante”, disse Liliana. Também foram classificados para a próxima etapa Jaime Roberto Nogueira, Sandra Aparecida Almeida, Akemi Sato Seguchi e a dupla Cremilda Marques Odeh e Roseli Cardoso Vilela. Todos os pratos foram à base de mandioca.

Agricultora de Pindorama, Akemi, participa pela segunda vez do concurso e destaca a importância dos cursos do Crescer para o seu crescimento na gastronomia. “Já estou no terceiro curso da área de gastronomia aqui no Crescer. O curso coloca a gente em contato com outros tipos de temperos e ensina o preparo de muitas coisas, que hoje compramos prontas”, disse.

Para a modalidade Mestre Confeiteiro, o ingrediente base foi o chocolate branco. Foram classificados Karoline Batista Rasquinho Machado e Francisco José André, Andreia Rodrigues Nakagawa e Ilda Rodrigues Neves, Alecxandra da Conceição Messias e Edjane Terezinha Soares de Jesus; Keila Aparecida da Silva e Iane Mateus Guimarães Chaer e Nayara Fernandes dos Santos e Vilma Santos de Almeida.

A final será no dia 26 de outubro no Crescer da Vila Natal com a apresentação de um prato vegetariano nas Receitas Salgadas e um bolo de Andares para as Receitas Doces. Os finalistas receberão uma vaga para curso do Crescer do próximo módulo no início do ano. Os classificados para a semifinal participarão de um minicurso com a chef de cozinha Mariana Del Poente.