Forte temporal inunda Centro de Ferraz nesta terça-feira

O forte temporal que atinge o Alto Tietê voltou a causar prejuízos. Desta vez, a região central de Ferraz de Vasconcelos ficou inundada devido ao grande volume de água, que caiu durante a tarde desta terça-feira (12). As represas, que atendem à região, estão operando acima da capacidade. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) confirmou ter passado a verter água.

Uma das vias afetadas pela água é a Rua Vereador Diomar Novaes, próximo à Estação Ferraz de Vasconcelos. Imagens enviadas ao WhatsApp do DS mostram que a rua ficou alagada. Em alguns pontos, a situação parecia um rio, inclusive com forte correnteza.

Inundações também foram registradas na Avenida Brasil e, também, em bairros mais afastados, como, por exemplo, a Vila São Paulo. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) interrompeu a circulação de trens, entre Guaianases e Ferraz, em razão da grande quantidade de água teria nos trilhos. O sistema Paese, com ônibus entre as estações, foi acionado.

Represas

Atualmente, o Sistema Alto Tietê opera com 84,5%. Em relação às represas, a de Jundiaí e Taiaçupeba estão acima do limite, com 104,42% e 102,15%, respectivamente. O DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) tem acompanhado o aumento da vazão de água.