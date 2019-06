Fórum vai debater roteiro para inspeção de produtos fumígenos

A Vigilância em Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária, e o Centro Regional Guarulhos “Francisca das Neves Pereira”, realizam nesta sexta-feira (28), das 9 às 12 horas, o 104º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê e o tema do evento será: "Roteiro mínimo para a inspeção de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco e ambientes livres de fumo”.

Local

A atividade acontecerá no Salão da Secretaria de Educação de Poá (Rua Dr. Luiz Pereira Barreto, 662 – Vila Júlia) e o evento é destinado aos técnicos de Vigilância Sanitária da região.

Palestrantes

A atividade contará com os palestrantes Walquíria de Cerqueira Costa Kasaz e Marcelo Ferreira Leme.

Os especialistas abordarão sobre a utilização da portaria interministerial MTE/MS, nº 2647 de 2014, que regulamenta as condições de isolamento, ventilação e exaustão do ar e as medidas de proteção ao trabalhador, em relação ao fumo em tabacarias e outros estabelecimentos.

Vice-prefeito

Para o vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos de Indaiá, o encontro traz conhecimentos que têm como objetivo melhorar a qualidade do serviço prestado à população.

“Estão todos de parabéns, pois este tipo de evento só traz experiências positivas e amplia cada vez mais o conhecimento dos nossos profissionais”.

Diretora

Segundo a diretora da Vigilância em Saúde de Poá, Fabiani Ferri, o fórum é realizado mensalmente pelo Centro Regional Guarulhos “Francisca das Neves Pereira” e cada cidade escolhe o seu tema. “Em Poá optamos em abordar este tema, pois existe um trabalho em andamento na cidade relacionado a questão das tabacarias e quanto mais esclarecimentos quanto ao assunto melhor”.