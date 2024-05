Fundo Social de São Paulo orienta população sobre doações para o Rio Grande do Sul

O Fundo Social de São Paulo pede que a população priorize as entregas de doações para o Rio Grande do Sul na rede parceira da campanha humanitária realizada pelo Governo do Estado em apoio às vítimas das enchentes no estado. O depósito do Fundo Social do Jaguaré está chegando à sua capacidade máxima, dada a enorme quantidade de materiais recebidos. Até o momento, já foram encaminhadas 465,75 toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul pelo Fundo Social de São Paulo e Defesa Civil do Estado.

A recomendação é que as pessoas utilizem outros postos de coleta que foram criados no estado, como as estações de transporte metropolitano, unidades da Sabesp, os postos de atendimento do Poupatempo, na Secretaria da Justiça e Cidadania e nas vinculadas (Fundação Casa – sede, Ipem, Imesc e Procon) e Shopping D&D, localizado na Avenida das Nações Unidas. Os principais itens solicitados são materiais de higiene e limpeza, além de água potável. As pessoas devem evitar, neste momento, o envio de roupas, dado o esforço extra para triagem e manuseio deste tipo de doação, que requer mais tempo do que as demais.

A retirada dos donativos nas prefeituras também vai mudar. A partir de segunda-feira (13), os representantes das prefeituras devem entrar em contato com Fundo Social de São Paulo para agendar a entrega dos carregamentos.

Onde doar

As empresas ligadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos também atendem como pontos de coleta e estão recolhendo, prioritariamente, enlatados dentro do prazo de validade. Na CPTM, a arrecadação é feita nas estações Lapa, Francisco Morato, Tamanduateí, Mauá, Guaianases, Suzano, Itaim Paulista, Jardim Romano e Aeroporto-Guarulhos. As nove estações contam com caixas coletoras instaladas próximas às catracas.Já no Metrô, as doações podem ser entregues na estação Tatuapé, na Linha 3-Vermelha.

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) também realiza mobilização de todas as unidades administrativas e empresas concessionárias nas cinco regiões metropolitanas em que atua. Todas as seis unidades da EMTU localizadas em São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Santos, Sorocaba e São José dos Campos recebem prioritariamente alimentos enlatados.

Os nove terminais metropolitanos do Corredor ABD e o Capes Jabaquara também começaram a receber doações de alimentos enlatados, com o apoio da Next Mobilidade, concessionária operadora do corredor. Outros pontos de coleta de doações serão abertos em mais regiões onde a EMTU atua. A lista atualizada será divulgada nas redes da Secretaria de Transportes Metropolitanos assim que os pontos estiverem disponíveis.

A Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento também está realizando a coleta de donativos através das mais de 500 unidades de Casas de Agricultura existentes em diversos municípios.