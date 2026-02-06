Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/02/2026
Furto de energia: no Alto Tietê, EDP recupera volume capaz de abastecer a cidade de Cruzeiro

Balanço de 2025 reforça ações de fiscalização e proteção da rede elétrica nas cidades da área de concessão em São Paulo

06 fevereiro 2026 - 16h43Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação/EDP)

As ações de combate ao furto de energia realizadas pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, ao longo de 2025, resultaram na recuperação de 25,7 GWh de energia na região, volume suficiente para atender, durante um mês, o município de Cruzeiro, que possui 75 mil habitantes. 

A distribuidora realizou 32.095 inspeções em sua área de concessão, abrangendo diferentes perfis de consumo e regiões de São Paulo. O objetivo das ações foi identificar e eliminar ligações clandestinas e outras irregularidades que comprometem tanto a segurança quanto a qualidade do fornecimento de energia, além de representarem riscos à vida. 

Em 2025, a EDP intensificou as operações realizadas em parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar. Foram realizadas inspeções com acompanhamento de perícia policial, que resultaram na condução dos responsáveis à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. 

Crime e denúncia

A EDP alerta que, mais do que um crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o furto de energia representa um risco direto à vida. As ligações clandestinas são feitas sem qualquer critério técnico, o que eleva significativamente a probabilidade de choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios, colocando em perigo quem realiza a irregularidade e, também, para moradores, trabalhadores e vizinhos do entorno. 

Para ampliar a efetividade das ações de fiscalização, a EDP reforça a importância da participação da população. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e segura pelos canais oficiais da distribuidora: pelo site www.edponline.com.br, aplicativo EDP Online, Agências de Atendimento presenciais ou pela Central de Atendimento ao Cliente (0800 721 0123), com funcionamento 24 horas. O sigilo é total e as inspeções são tratadas com máxima prioridade.

