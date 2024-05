GCM de Ferraz segue com treinamento de app de segurança

Nesta sexta-feira (3), de forma alternada, a Guarda Civil Municipal participou de um treinamento para a utilização do Aplicativo Sentry que irá potencializar as ações da segurança no município.

A aquisição do App é fruto de um planejamento e busca de novas tecnologias para a cidade como a instalação em curso de mais de 100 câmeras de Segurança para a Central Integrada de Monitoramento Ferrazense - o Monitora Ferraz (que passará a contar com 200 câmeras), a aquisição de 20 smartphones que possibilitará a guarda a acessar o sistema de câmeras em qualquer parte da cidade, auxiliando assim nas rondas ostensivas e preventivas, bem como o App Sentry que se apresenta como uma grande ferramenta no combate ao crime.

Vale salientar que o App Sentry monitora em tempo real todos os veículos que entram, circulam e saem da cidade, gerando um amplo banco de dados, possui módulos de sistema que estão todos interligados, possibilitando o apontamento preciso de veículos suspeitos e uma rápida resposta das forças policiais diante de uma ocorrência. O aplicativo conta com possui "botão de pânico' para mulheres vítimas de violência doméstica (com medida protetiva), unidades escolares, Unidades Básicas de Saúde (UBS), registro de ocorrência, controle de frota, dentre outros.