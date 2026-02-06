GCM de Suzano retoma rondas escolares com volta às aulas na rede municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano retomou nesta quarta-feira (04/02) as rondas escolares em toda a rede municipal de ensino. A ação faz parte da estratégia permanente de prevenção à violência e de fortalecimento da presença da corporação nas imediações das unidades de ensino, abrangendo as 73 escolas próprias do município e outras 28 unidades conveniadas, em razão do início do ano letivo, ocorrido nesta quinta-feira (05/02).

A corporação dispõe de uma viatura destinada exclusivamente ao patrulhamento escolar, porém todos os grupamentos da corporação participam do serviço, realizando rondas regulares antes, durante e após os horários de entrada e saída dos estudantes. O trabalho é integrado ao patrulhamento diário já realizado nos bairros, o que amplia a cobertura e garante respostas mais rápidas em situações de risco.

Somente em 2025, a cidade contabilizou 8.427 rondas em escolas municipais, número que evidencia a importância do serviço e a atenção contínua dedicada à segurança no ambiente educacional. Além da prevenção de ocorrências, a presença da GCM contribui para a sensação de tranquilidade de pais, alunos e profissionais da educação.

De acordo com o comandante Rodrigo Kanashiro, a retomada das rondas escolares reforça um trabalho que já apresenta resultados positivos. “A ronda escolar é uma das nossas prioridades, porque entendemos que a escola precisa ser um ambiente seguro e acolhedor. Temos uma viatura exclusiva para esse serviço, mas toda a corporação está envolvida, garantindo presença constante e proximidade com a comunidade escolar”, destacou.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que a ação, desde o início do ano letivo, integra um conjunto de políticas públicas voltadas à proteção da rede de ensino. “A retomada das rondas escolares demonstra o nosso comprometimento com a segurança dos estudantes e dos profissionais da educação. A presença da GCM nas escolas é fundamental para prevenir situações de violência e fortalecer o vínculo entre o poder público e a população”, avaliou.