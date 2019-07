'Gerando Falcões' entrega neste sábado agasalhos para moradores carentes de Ferraz

A Ong Gerando Falcões realiza neste sábado, 20, a entrega de agasalhos para moradores de três comunidades carentes de Ferraz de Vasconcelos. O evento será na escola municipal Professora Nurimar Martins Hiar, a partir das 10 horas, no Conjunto Habitacional Itajuíbe, das 10 às 16 horas.

Os agasalhos destinados a ação foram doados por diferentes parceiros da Rede Gerando Falcões. Tem roupas e calçados para crianças, jovens e adultos. De acordo com a organização, o formato de entrega será de forma inclusiva.

Cada participante receberá tickets para retirar uma quantidade limitada de agasalhos. As roupas estarão expostas em araras e mesas permitindo a livre escolha. O convite para o evento foi levado as famílias pelos alunos do polo cultural, cujas atividades funcionam no contra turno escolar.

A meta da Rede Gerando Falcões é atender o máximo de famílias carentes da comunidade.