Gian Lopes nomeia procuradores para secretário e diretor de Assuntos Jurídicos

O prefeito de Poá, Gian Lopes, designou nesta segunda-feira (27), os procuradores jurídicos concursados Dr. Fábio Oliveira dos Santos e Dr. Saulo Estéfano M. de Souza, para as funções de secretário e diretor, respectivamente, da Secretaria de Assuntos Jurídicos.



A iniciativa partiu dos procuradores jurídicos efetivos da municipalidade que entendem pela importância em garantir rotatividade entre eles nos cargos de gestão da Secretaria de Assuntos Jurídicos, como forma de oportunizar que cada um possa, com suas características, contribuir para melhorar ainda mais o nível de eficiência da consultoria e representação judicial da Prefeitura de Poá.



A proposta foi levada pelo Dr. Marcos Antonio Favaro e Dr. Guido Pulice Boni, então secretário e diretor, ao prefeito Gian Lopes, que acolheu o pedido, ressaltando a confiança depositada no trabalho dos procuradores, bem como reconhecendo a importância dos esforços que a Secretaria de Assuntos Jurídicos vem empenhando para propiciar higidez aos processos, com presteza e transparência.



Favaro ressaltou que ele e o Dr. Guido permanecem à inteira disposição da administração para continuar colaborando com o bom andamento dos assuntos Jurídicos da Prefeitura de Poá, enfatizando que confia no trabalho de seus substitutos, que com certeza continuarão importantes projetos de modernização da Secretaria. “A iniciativa é importante, pois a alternância nos cargos de gestão é característica fundamental da República””, comentou Favaro.



O prefeito Gian Lopes agradeceu a contribuição do Dr. Marcos Antonio Favaro e do Dr. Guido Pulice Boni e desejou sucesso ao novo secretário Fábio Oliveira dos Santos e o novo diretor Dr. Saulo Estéfano M. de Souza. Por fim enfatizou: “Tenho a certeza que continuarei contando com a Procuradoria Municipal para os assuntos que garantem o atendimento das necessidades de nossa população”.