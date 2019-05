Gian Lopes participa de aula inaugural da formação de 88 novos GCMs

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, participaram na manhã desta segunda-feira (6), da primeira aula do curso preparatório dos aprovados no concurso público para Guarda Civil Municipal (GCM). Foram convocadas 88 pessoas, que serão qualificadas e em breve reforçarão o efetivo da GCM de Poá e estarão nas ruas combatendo à criminalidade. Diversas outras autoridades também acompanharam a aula inaugural.

“É importante reforçar que estamos nos empenhando muito quanto à melhoria da segurança na cidade, área que é tratada como prioridade pela nossa administração. Diversas estratégias estão sendo traçadas em busca de soluções para este setor, que é uma grande preocupação para população e estamos trabalhando diariamente para implementar as ações que garantirão uma cidade mais segura para os poaenses”, explicou o prefeito Gian Lopes.

O vice-prefeito, Marquinhos Indaiá, parabenizou os aprovados no concurso e ressaltou a importância deles para cidade. “Entre 6.000 concorrentes, vocês chegaram até aqui e por isso já são vencedores. Agora é pegar essa oportunidade e se empenhar ao máximo ao curso de formação, para quando estiverem atuando nas ruas da nossa cidade possam defender nossa população da melhor maneira possível”, comentou.

O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, explicou que a qualificação dos novos GCMs deve durar aproximadamente cinco meses. “Nossa expectativa é reforçar o efetivo da Guarda Municipal o mais rápido possível e essa é apenas umas das medidas em andamento para melhoria da segurança no município”.

Entre as medidas está a construção do Centro de Segurança Integrada (CSI), iniciadas no final de dezembro de 2018. A unidade ficará instalada na Rua Herculano Duarte Ribas, região central e será um equipamento para melhorar o monitoramento na cidade contando com as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime.

Além da construção do CSI, o prefeito Gian Lopes explicou que a administração municipal vai revitalizar (processo em licitação) dois prédios que estão na Praça Rui Barbosa e garantirá retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar à região central.

Poá também contará com a Atividade Delegada. Serão mais policiais militares nas ruas, todos os dias, com viaturas, motos e bicicletas, no combate à criminalidade. “Estamos trabalhando para firmar este convênio com o governo estadual e assim permitir a utilização dos PMs, em dias de folga, possibilitando mais segurança para população e contribuindo para a redução dos índices de criminalidade”, concluiu o prefeito Gian Lopes.

Também participaram aula inaugural, o secretário de Transportes, Wilson Lopes, os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Lázaro Borges e Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, o comandante da GCM, José Ferreira de Souza e Boris Muro, representando a Polícia Civil.