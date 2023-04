Homicídios no Alto Tietê crescem 22,7% no primeiro trimestre comparado ao mesmo período de 2022

O número de homicídios no Alto Tietê cresceu 22,7% no primeiro trimestre deste ano quando comparado ao mesmo período de 2022. Os dados divulgados pela SSP nesta quarta-feira apontam 27 mortes nos primeiros três meses deste ano e 22 no ano passado.

Aumento

Suzano registrou o maior crescimento de homicídios no período. As mortes registradas passaram de quatro para sete no período analisado. Crescimento de 75%.

Segundos os dados da SSP, foram quatro homicídios em janeiro, um em fevereiro e dois em março.

Além de suzano as cidades de Ferraz, Guararema e Poá registraram aumento de homicídios no período analisado.

Em Ferraz o número passou de quatro para cinco mortes no primeiro trimestre deste ano. Crescimento de 25% no número de homicídios.

Em Guararema o número passou de zero para uma morte no período. E em Poá os dados indicam duas vítimas neste ano e nenhum no ano passado.

Números mantidos

Cinco cidades mantiveram os números registrados em 2022 e neste ano. Itaquá teve seis mortes ano passado e seis novamente neste primeiro trimestre.

Mogi tem dados semelhantes, com cinco homícidios nos dois períodos. Em Santa Isabel também foi registrado o mesmo número: uma vítima nos períodos.

Biritiba e Salesópolis mantiveram o índice em zero nos dois períodos analisados.

E apenas Arujá registrou queda no número de homicídios, passando de duas mortes em 2022 para zero neste ano.