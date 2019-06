Inscrição para o Vestibular das Fatecs vai até 10 de junho

As inscrições, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br, para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo terminam às 15 horas no próximo dia 10.O exame será no dia 30 de junho. Na região, as unidades estão espalhadas por Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

Para disputar uma das vagas, o candidato precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

Inscrições

Para se inscrever no Vestibular é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro) em qualquer agência bancária ou por meio da ferramenta getnet (pagamento com cartão de débito e crédito), disponível na internet.

No ato da inscrição é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda opção: o mesmo curso (presencial) de primeira opção em outro período na mesma Fatec; ou o mesmo curso (presencial) de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec; ou ainda qualquer curso (presencial) com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará na internet no momento em que o candidato for definir a segunda opção), em qualquer Fatec e período.

Candidatos com deficiência que precisam de condições especiais para fazer o exame, devem mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica. É necessário encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, juntamente com o nome e o número do RG do candidato, por meio de um link específico na área do candidato até as 15 horas do dia 10 de junho.

As secretarias acadêmicas das Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet para a inscrição. Cabe ao candidato entrar em contato com a unidade para saber o horário de atendimento para esta finalidade.

O Manual do Candidato está disponível na internet gratuito.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.