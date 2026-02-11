IPTU 2026 de Ferraz está disponível com desconto de 10% para pagamento em cota única

A Secretaria Municipal de Fazenda de Ferraz de Vasconcelos informa que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2026 já está disponível para consulta e pagamento. A partir do dia 11 de fevereiro, os contribuintes poderão emitir a segunda via do carnê através do site oficial da Prefeitura.

O vencimento tanto da cota única quanto da primeira parcela está fixado para 20 de março de 2026. Os contribuintes que optarem pelo pagamento integral em cota única terão direito a desconto de 10% sobre o valor total do imposto.

EMISSÃO ONLINE E CARNÊ FÍSICO

Os carnês físicos do IPTU 2026 serão enviados pelos Correios até 20 de março para o endereço de correspondência cadastrado. No entanto, para maior comodidade, a segunda via pode ser emitida de forma digital no site da Prefeitura, informando o número de inscrição municipal do imóvel.

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Os contribuintes podem optar por duas formas de quitação: pagamento integral em cota única com desconto de 10%, com vencimento em 20 de março, ou parcelamento, cuja primeira parcela também vence na mesma data.

ATENÇÃO A GOLPES

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos alerta que não envia boletos ou guias de pagamento por WhatsApp, SMS ou e-mail. Para emissão do IPTU, utilize apenas o site oficial da Prefeitura ou compareça presencialmente à Secretaria de Fazenda.

SERVIÇO

Emissão online: Site da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos https://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/