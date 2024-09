Itaquá Music Fest começa nesta 6ª feira

Falta pouco para o evento que todos estavam esperando: o Itaquá Music Fest começa nesta sexta-feira (6/9) e promete agitar Itaquaquecetuba-SP e região. Nos dois próximos finais de semana, cerca de 300 mil pessoas devem passar pela estrutura montada na Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355) para participar do festival, que faz parte das comemorações dos 464 anos de fundação da cidade.

A programação inclui apresentações de vários artistas: nesta sexta-feira, Bruno e Marrone, e o grupo Menos é Mais abrem a festa. No sábado (7/9), o palco será de César Menotti e Fabiano, e de Dilsinho. No domingo (8/9), Luan Santana, e Péricles encerram o primeiro fim de semana do evento da MP Produções.

O festival retorna na outra sexta-feira (13/9), com shows de Wesley Safadão, e de Pedro Sampaio. No sábado (14/9), DJ Maju Santana, Xand Avião, e Jorge e Mateus fecham a programação.

Além das apresentações musicais, a arena do Itaquá Music Fest receberá competidores brasileiros para provas de montaria em touros, válidas para a Liga Nacional de Rodeio.

Os portões serão abertos, em todos os dias do evento, às 19h. As provas de montaria começam às 20h e os shows a partir das 23h30. Excepcionalmente no domingo (8/9), a abertura será às 14h, com rodeio a partir das 17h e apresentações musicais a partir das 21h.

Parque de Diversões

Além dos shows, o público poderá aproveitar um parque de diversões com variadas opções de brinquedos. Na área gastronômica, uma praça de alimentação contará com grande variedade de lanches, de porções, de salgados e de doces.

Acessibilidade

As áreas do Itaquá Music Fest ainda incluem pista, frontstage e camarotes, para que todos possam aproveitar as apresentações com conforto e segurança. Para ampliar a acessibilidade, haverá espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), com visão privilegiada, e banheiro especial.

3 mil empregos

O festival deverá gerar cerca de 3 mil empregos, entre diretos e indiretos, e que também movimentarão a Economia local.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), responsável por levar o Itaquá Music Fest para o município pelo terceiro ano consecutivo, visitou a área onde está sendo montada a estrutura do evento.

Na oportunidade, o gestor destacou o fato de não haver a aplicação de dinheiro público no festival, uma vez que o mesmo está sendo custeado 100% pela iniciativa privada.

“É um marco para a comemoração dos 464 anos da cidade, festejados oficialmente no domingo (6/9). Agradeço à MP Promoções por, novamente, acreditar neste projeto e investir numa festa que já se consolidou como um dos momentos mais esperados do Alto Tietê".

Ingressos

Ainda há ingressos disponíveis à venda para o evento no Itaquá Park Shopping (Estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane) e nas lojas Globaltech. Os preços variam de R$ 20 (pista) e R$ 290 (camarote).

Para quem deseja assistir às apresentações de todos os dias da festa, os valores ficam entre R$ 90 (pista) e R$ 480 (camarote). As entradas também podem ser compradas no site www.itaquamusicfest.com.br. Crianças com até dez anos não pagam.