Itaquá organiza simulação de blitz e acidente para o Maio Amarelo

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Itaquaquecetuba iniciou a campanha Maio Amarelo de conscientização para a segurança no trânsito. O cronograma se estende por todo o mês e conta com simulação de acidente e resgate, blitz educativa e caminhada.

Durante o lançamento, na última sexta-feira (3), foi realizada uma atividade de conscientização na Vila Virgínia com alunos do curso de psicologia da UNG Itaquá, agentes de trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Nesta terça (7), aconteceu uma blitz educativa no Piratininga com a participação da EMEB Profª Olívia Aparecida da Silva. Nos dias 14, às 8h, e 15, ao meio-dia, o evento "Todos pela paz no trânsito" será promovido na Escola Municipal de Trânsito, que fica dentro do Parque Ecológico, com a participação dos estudantes.

Itaquá é a única cidade do Alto Tietê com uma escolinha de trânsito que atende toda a rede municipal de ensino, conscientizando sobre o uso de equipamentos de segurança e de comportamentos seguros no trânsito.

No dia 23, às 14h, a caminhada "Pela paz no trânsito" terá como ponto de partida a praça Padre João Álvares, no Centro. No mesmo local, será realizada uma blitz educativa com as EMEBs Benedito Vieira e José Marinho Ferreira. A simulação de acidente e resgate vai ocorrer no dia 29, às 10h, na Vila Maria Augusta, em frente à E.E. Amália Maria dos Santos.

A administração, inclusive, intensificou a fiscalização em pontos estratégicos com foco na prevenção de comportamentos perigosos, melhorou a infraestrutura viária com sinalização adequada, implementou redutores de velocidade, semáforos inteligentes, melhorou a iluminação pública e adequou cruzamentos para tornar as vias mais seguras e acessíveis.

"Estamos desenvolvendo uma série de ações para prevenir acidentes e mortes no trânsito. Executamos diariamente a instalação de novas sinalizações e o resultado do constante trabalho é a queda de 33% no índice de acidentes em vias municipais entre janeiro e abril, na comparação com o mesmo período do ano passado", revelou o prefeito Eduardo Boigues.

O secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro, destacou o cronograma diversificado para promover o Maio Amarelo. "Nosso objetivo é conscientizar a população, em especial as crianças, por isso pensamos em uma programação especial. Queremos capacitar todos para que tenham atitudes corretas no trânsito", finalizou.