Região

Lei do Bom Pagador beneficia mais de 40 mil contribuintes em Ferraz

Legislação dá 5% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026 para quem estiver em dia com o município até 31 de dezembro

02 dezembro 2025 - 19h00Por de Ferraz
Lei do Bom Pagador beneficia mais de 40 mil contribuintes em FerrazLei do Bom Pagador beneficia mais de 40 mil contribuintes em Ferraz - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

Na contagem regressiva para o fim do programa de Regularização Fiscal (Refis) 2025, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos começou a divulgar os benefícios da Lei do Bom Pagador que dá 5% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026 para quem estiver em dia com o município até 31 de dezembro deste ano. 

A diferença é que o Refis, que concede desconto de até 100% nos juros e multas, atenderá os contribuintes até o próximo dia 12 deste mês para negociar débitos antigos. 

Portanto, para ser beneficiado pela Lei do Bom Pagador, o contribuinte poderá aderir ao Refis primeiro, fazer a sua renegociação e no ano seguinte ainda conseguir economizar com o desconto da lei municipal, que premia os ferrazenses que estão em dia com a administração municipal.

Em dois anos, a Lei do Bom Pagador já beneficiou 63.379 contribuintes, sendo 19.159 em 2023; 21.014 (2024) e 23.206 (até o momento neste ano). 

A Secretaria de Fazenda orienta os contribuintes interessados nos benefícios da Lei do Bom Pagador a procurarem o setor de Dívida Ativa, no saguão da Prefeitura de Ferraz e renegociarem os débitos. 

Assim, quando o carnê do IPTU de 2026 chegar à casa dos ferrazenses já virá com 5% de desconto calculado. E se o pagamento do IPTU for em parcela única, o contribuinte ainda terá outros 10% de desconto para o pagamento antecipado de uma vez. 

Os interessados devem dirigir-se à sede da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, localizada na Rua Pedro Foschini, nº 200, Vila Romanópolis.

