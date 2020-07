Mais de 1,6 milhão de pessoas seguem prefeitos e deputados nas redes sociais

Devido a pandemia do novo coronavírus, as reuniões partidárias presenciais não devem ocorrer ou vão sofrer restrições. Com isso, as redes sociais assumem papel ainda mais fundamental para as eleições municipais de 2020. Levantamento realizado pelo DS no último dia 29, mostra que, no somatório geral, os perfis de prefeitos e deputados cresceram em 62.526 seguidores e somam 1.652.925 pessoas.

O DS publicou reportagem semelhante na edição do dia 22 de dezembro. O aumento está no comparativo entre os dados de dezembro com os da semana passada.

Entre os dez prefeitos municipais, não ocorreram mudanças no posicionamento do ranking desde a reportagem publicada em dezembro. Na liderança ainda está o prefeito suzanense, Rodrigo Ashiuchi (PL), com 82.878 seguidores, divididos entre Facebook e Instagram.

Entre os nove deputados que representam o Alto Tietê, sendo quatro estaduais e cinco federais, ocorreram mudanças nos posicionamentos. Mas o líder ainda é o deputado federal Roberto de Lucena (PV), com 304.641 seguidores. O político, apesar da liderança, perdeu 6.003 pessoas desde o último levantamento do DS.

Prefeitos

As redes sociais serão primordiais para os prefeitos, pois neste ano ocorrem as eleições municipais. Dentre os atuais mandatários, exceto o prefeito de Arujá, José Luiz Monteiro (MDB), todos registraram aumento de seguidores em suas redes sociais.

O líder, como citado, é Rodrigo Ashiuchi. O atual prefeito de Suzano registrou 15.846 seguidores a mais, comparado ao outro levantamento do DS. Atualmente Ashiuchi possui 82.878 seguidores nas redes sociais. São 61.578 no Facebook e outras 21.300 no Instagram. O político deve tentar a reeleição. Em segundo lugar está o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB). Ele registrou crescimento de 13.707 seguidores e possui atualmente 69.906 pessoas em seus perfis nas redes sociais. São 60.483 no Facebook e mais 9.423 no Instagram. Marcus Melo também é pré-candidato.

O prefeito de Itaquá é o terceiro do ranking. Mamoru Nakashima (PSDB) registrou 1.925 seguidores novos, passando de 36.064 para 37.989. O atual número divide-se em 37.930 no Facebook e apenas 59 no Instagram. Maior aumento ocorreu no Facebook. Foram 1.905 a mais na rede social. Mamoru está no segundo mandato e por isso não irá se candidatar neste ano.

Em quarto lugar está a prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto (PRB), que registrou aumento de 8.393 seguidores. Maior crescimento foi no Facebook, registrando 6.347 novos internautas. Hoje a prefeita possui 22.573 pessoas as seguindo na internet. O total divide-se em 17.590 pessoas no Facebook e outras 4.983 no Instagram. Ela deve tentar a reeleição.

Gian Lopes (PL), o prefeito de Poá, é o quinto do ranking. Ele registrou crescimento de 2.882 seguidores nas redes sociais. Atualmente o político de Poá tem 16.819 internautas nas mídias digitais, sendo 15.621 no Facebook e outras 1.198 no Instagram.

Vale destacar que Gian Lopes usou sua página no Facebook para inaugurar a nova escola Hidromineral de Poá na semana passada. A iniciativa é inédita na região e pode ser muito útil no atual momento de pandemia. O chefe do Executivo poaense também é pré-candidato.

O atual presidente do Condemat e prefeito de Guararema, Adriano Leite (PL), é o sexto colocado no ranking de seguidores nas redes sociais. Adriano registrou aumento de 854 pessoas, sendo no Facebook o maior crescimento, com 638 novos seguidores. Atualmente o liberal tem 9.835 pessoas nas mídias sociais. Ele não tentará a reeleição, pois já está no segundo mandato.

Em sétimo lugar está o ferrazense José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta (Solidariedade). O político registrou 712 novos seguidores, sendo 689 no Facebook (maior crescimento). Atualmente ele conta com 2.057 pessoas nas redes sociais. São 1.379 no Facebook e 678 no Instagram. Zé Biruta não deve tentar a reeleição.

Entre os três últimos, figura em oitavo o prefeito de Biritiba-Mirim, Walter Tajiri (PTB), que registrou 362 novos seguidores, todos no Facebook. Tajiri é um, dos dois prefeitos da região, que não possui perfil no Instagram. Atualmente ele conta com 1.686 seguidores.

Em nono figura o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes (PL), com crescimento de 314 pessoas, sendo 305 no Instagram. O prefeito é o único da região que teve maior crescimento de seguidores no Instagram do que no Facebook. Atualmente ele conta com 1.554 pessoas nas redes sociais. Ele deve tentar a reeleição.

Por último está o prefeito de Arujá, José Luiz Monteiro (MDB). Ele não possui nenhum perfil "público" nas redes sociais.

Deputados da região ampliam comunicação pelas redes sociais

No ranking dos deputados, houve mudanças de posicionamento, assim como redução do número de seguidores, ao contrário do que observou-se entre os prefeitos. O primeiro desse ranking é o deputado federal Roberto de Lucena (PV), que registra 304.641 seguidores na internet. São 219.941 no Facebook e outros 84.700 no Instagram. Porém, comparado ao levantamento de dezembro, Lucena diminuiu em 6.003 pessoas nas redes sociais. Na sequência está o deputado estadual André do Prado (PL), com 182.854 seguidores nas mídias sociais, sendo 162.654 no Facebook e outros 20.200 no Instagram. O político registrou aumento de 819 novos seguidores. Em terceiro no ranking está o deputado federal Guilherme Mussi (PP), que também registrou diminuição de 1.874 seguidores. Atualmente o parlamentar tem 168.625 pessoas nas redes sociais, sendo 153.925 no Facebook e outros 14.700 no Instagram. O quarto colocado na região é Rodrigo Gambale (PSL). O deputado estadual registrou o segundo maior de crescimento entre os colegas da região. Ele cresceu em 7.442 seguidores e possui atualmente 157.217 pessoas nas redes sociais. São 148.321 no Facebook e 8.896 no Instagram. Até o momento, todos os deputados citados estão na mesma colocação comparado ao levantamento de dezembro. Na quinta posição está a deputada federal Kátia Sastre (PL). Ela cresceu duas posições, passando de sétima colocada para quinta. A deputada contabilizou o maior crescimento entre os pares da região; são 9.740 novos seguidores. A parlamentar federal tem 149.352 internautas, divididos em 122.052 no Facebook e 27.300 no Instagram. Na sexta posição aparece Marco Bertaiolli (PSD), com 3.981 novos seguidores. Bertaiolli caiu uma posição, passando de quinto para sexto colocado na região. Atualmente ele conta com 147.725 pessoas nas redes sociais, onde 132.225 estão no Facebook e outros 15.500 no Instagram. O deputado federal Marcio Alvino (PL) está em sétimo no ranking, mas também caiu uma posição. Em dezembro era o sexto colocado. O parlamentar registra menos 84 internautas, contabilizando atualmente 143.229 seguidores. São 131.729 no Facebook e 11.500 no Instagram. Na oitava posição está o deputado estadual Marcos Damásio (PL), com 135.926 seguidores nas mídias digitais. Ele registrou crescimento de 2.692 internautas. Do total de pessoas nas mídias sociais, 130.065 estão no Facebook e outros 5.861 no Instagram. Em seguida está o deputado estadual Estevam Galvão (DEM), com 818 novos seguidores. Ele contabiliza 18.059 internautas, sendo 14.765 no Facebook e 3.294 no Instagram. O parlamentar tem movimentado as redes sociais nas últimas semanas, conforme informou a coluna Lance Livre. Estevam tem feito vídeo contando as realizações dentro da Alesp.