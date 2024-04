Mais de 310 profissionais reforçam a educação de Ferraz de Vasconcelos

Para reforçar e aprimorar a equipe de professores e demais servidores na rede municipal, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, realizou a convocação de 310 aprovados nos concursos públicos do município desde 2021.

Todas as unidades escolares foram contempladas com os profissionais em cargos vinculados ao magistério, como professor, ou em funções técnicas ou administrativas, como auxiliar de creche, motorista, secretário escolar, inspetor de alunos, entre outros. Considerando as desistências e as novas convocações, nesses quatro anos foram convocados em média 200 aprovados em cada período.

De acordo com a pasta, os servidores são avaliados pelo comprometimento com as ações da rede e comunidade escolar, responsabilidade, produtividade e dedicação, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade da educação e da promoção efetiva da aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ferrazenses.

Atualmente a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos conta com 1.651 servidores públicos no quadro de funcionários. Para contribuir no desenvolvimento profissional dos gestores, a pasta promove diversas ações de qualificação, com as formações voltadas às vivências em sala de aula e acompanhamento sistemático nas unidades, além de cursos gratuitos, seminários entre outros.

“As contratações dos últimos concursos públicos são resultado de uma gestão comprometida e responsável, pois refletem o investimento da municipalidade na valorização do educador, democratiza o acesso aos serviços públicos e assegura a escolha de profissionais capacitados para os diversos cargos e atuações”, destaca a titular da Secretaria, Paula Trevizolli.