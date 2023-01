Mogi-Dutra segue com trânsito carregado após acidente entre moto e caminhão

Motoristas que utilizam a Rodovia Mogi-Dutra (SP-88) no sentido Centro de Mogi das Cruzes seguem sofrendo com congestionamento no final da tarde desta quinta-feira (26).

Um acidente ocorrido entre um caminhão e uma motocicleta próximo ao acesso à Estrada do Pavan na noite de quarta-feira (25) bloqueou parcialmente a rodovia e, segundo a Prefeitura de Mogi, os veículos estão circulando por uma única faixa.

Imagens das câmeras de monitoramento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) indicam que, às 17h30 desta quinta, havia pelo menos quatro quilômetros de congestionamento na via no sentido Mogi. A lentidão começa no quilômetro 49 (onde ocorreu o acidente) e às 17h28 chegou ao quilômetro 45.

O acidente resultou em uma morte e uma pessoa ferida. Em nota, a administração de Mogi informou que é realizado o trabalho de transbordo da carga do caminhão e que isso está gerando lentidão no trecho do acidente. Disse também que agentes municipais de trânsito estão monitorando o local.

“Após o término do trabalho de transbordo da carga, será realizado o trabalho para retirada dos veículos, que é de responsabilidade dos proprietários”, informou a Prefeitura.

ESSA REPORTAGEM ESTÁ EM ATUALIZAÇÃO