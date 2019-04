Mogi realiza o lançamento do Conduz, novo programa para geração de emprego e renda

O prefeito Marcus Melo e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Karin Melo, participaram na manhã de segunda-feira (8) do lançamento da marca Conduz, no auditório do prédio sede da Prefeitura de Mogi as Cruzes. O programa foi criado para promover ações específicas para geração de emprego e renda para jovens, adultos e famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pela Assistência Social.

“Muitas escolhas dependem do nosso meio social, mas principalmente das nossas iniciativas. Por isso estamos muito felizes hoje: por estarmos avançando nas oportunidades que oferecemos às pessoas, especialmente aos jovens. Esse é um projeto da cidade para que os nossos jovens possam avançar e se prepararem para o mercado de trabalho”, afirmou o prefeito.

O Fundo Social de Solidariedade foi o primeiro grande parceiro do Programa Conduz, com a oferta de cursos de qualificação profissional realizados na Escola de Empreendedorismo e Inovação. “Não poderia deixar de dar um bom dia especial para vocês. É muito gratificante ver tantos rostos conhecidos e saber que muitos de vocês já estão trabalhando. Nós sabemos que o primeiro emprego é um grande desafio, mas podem contar sempre com a gente”, comemorou Karin Melo.

O trabalho começou a oferta de vagas para um Estúdio de Culinária e rapidamente expandiu para outras áreas de serviços como Manicure/Pedicure, Maquiagem, Corte/Costura e Cartonagem. Diversas outras parcerias foram sendo formadas com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Educação e Agricultura, Sebrae, Senac e Rinnai, entre outros serviços. “Quero agradecer a todos que ajudaram a construir essa rede que será responsável por transformar a vida das pessoas”, acrescentou a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva.

A coordenadora do Acessuas Trabalho, Vera Suzart, fez uma explanação geral do projeto ao público presente, que lotou o auditório e parte do hall de entrada. Ela elencou os principais objetivos do Conduz: promover oficinas, cursos e capacitações por meio do Acessuas Trabalho ou de parcerias; monitorar novas oportunidades no comércio e empresas; incluir jovens em situação de risco social em empresas da cidade; implantar ações de economia solidária para o público da Assistência Social; orientar e apoiar a organização de empreendimentos econômicos solidários para geração de renda; e criar incubadoras para acesso a produções e novos mecanismos.

O vereador Edson Santos falou em nome da Câmara Municipal. “Esse é um trabalho de extrema importância e que certamente fará a diferença na vida dessas pessoas, sobretudo dos jovens que buscam o primeiro emprego”, afirmou. Dona Maria Lúcia da Silva, que frequenta o Cras Jundiapeba I desde 2010, representou o público assistido. “Estamos conquistando novas oportunidades e novos aprendizados, o que é muito importante para a nossa comunidade, principalmente para os nossos jovens”, acrescentou.

O público presente pode conhecer detalhes do projeto, que tem uma série de atuações, por meio de banners instalados no hall de entrada do evento. Também puderam assistir a uma apresentação musical da Banda Atualiza, formada por alunos da Escola Estadual Cid Boucault, onde é realizado um curso de preparação para o mercado de trabalho, e a um número dança dos jovens da Associação Novo Horizonte, outra parceira do Conduz. Por fim, foi realizada uma degustação de tapiocas especialmente preparadas pelo grupo de mulheres do Jardim Layr, que fizeram o curso por meio do programa e agora já vendem a especiaria na Feira Noturna de quinta-feira.