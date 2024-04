Mortes no trânsito crescem 78% no Alto Tietê com 57 vítimas no primeiro trimestre

O Alto Tietê registrou aumento de 78,1% no número de óbitos no trânsito nos três primeiros meses desse ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Nesse ano a região registrou 57 mortes, enquanto no ano passado foram 32.

Nos dados apenas de março, a região teve aumento de 84,6% no número de mortes. O total passou de 13 registros em março do ano passado para 24 no último mês.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta quinta-feira.

Suzano

A cidade de Suzano foi a única que registrou queda no número de mortes no trânsito no comparativo entre os dois trimestres. Neste ano a cidade teve quatro vítimas, enquanto ano passado seis, o que representa redução de 33,33% no número de ocorrências.

Nos dados apenas de março, a cidade caiu de duas para uma vítima.

Outras cidades

Nenhuma outra cidade teve redução de mortes no ano. Apenas Guararema que manteve os índices. Foram duas vítimas fatais ano passado e duas em 2024.

O maior aumento de mortes foi em Arujá, que cresceu em 200%. A cidade passou de uma vítima para três. Nos dados apenas de março, a cidade passou de zero para três.

Em seguida aparece Mogi, com crescimento de 100%, passando de dez mortes para 20 neste ano. Somente em março, a cidade passou de seis vítimas para oito.

Em terceiro lugar com maior crescimento de mortes no trânsito está Santa Isabel, com 66,66%. Os números saltaram de três para cinco mortes. Em março a cidade caiu de uma morte para zero.

Fecha a lista, Itaquá, com crescimento de 10%, passando de dez para 11 mortes. E em março, manteve quatro vítimas registradas nos dois meses.

Veja os detalhes nas tabelas ao lado.