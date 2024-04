Obras de infraestrutura em 22 ruas do Parque Viviane, em Itaquá, alcançam 80%

A Secretaria de Obras de Itaquaquecetuba divulgou, nesta semana, um balanço sobre o andamento das obras de infraestrutura de 22 ruas do Parque Viviane. Com investimento de R$ 27 milhões, os trabalhos foram iniciados há dez meses e já alcançaram 80% de conclusão.

Neste momento, as ruas estão recebendo a construção de galerias pluviais e a aplicação do binder, que é uma camada de ligação entre a base do piso e o revestimento asfáltico, que vem em seguida. O projeto inclui ainda a colocação de sistema de drenagem, meio-fio, sarjeta e calçada.

Foram contempladas as ruas: do Cravo, São Sebastião, das Orquídeas, das Tulipas, Hortência, Vitória Régia, Papoula, Margarida, Bom Jardim, das Bromélias, Camélia, das Flores, São Roque, Santa Luzia, Girassol, Espada de São Jorge, da Paz, das Rosas, Santo Expedito, Azaleia, Dália e das Constelações.

"O progresso dessas obras é mais uma prova do compromisso da nossa administração com a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Itaquá. Estamos investindo recursos importantes para garantir que essas ruas tenham a infraestrutura necessária para melhorar a vida de tantas famílias" disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Em sua fala, o prefeito Eduardo Boigues celebrou a marca. "O poder transformador do investimento público, quando é feito com responsabilidade, tem resultado. Estamos vendo uma nova Itaquá nascer e sendo bem administrada. Vamos seguir impulsionando o desenvolvimento de cada bairro", completou.