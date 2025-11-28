Envie seu vídeo(11) 4745-6900
28/11/2025
Região

Obras em educação avançam no Alto Tietê: mais de 219 intervenções e R$ 70,9 mil milhões investidos

Escolas e creches de sete cidades já foram contempladas. Há outros 26 serviços contratados totalizando o aporte de R$ 18,6 milhões

28 novembro 2025 - 12h46
- (Foto: Divulgação/Seduc-SP)

O Governo de São Paulo já investiu R$ 70,9  milhões em infraestrutura de escolas e creches da região do Alto Tietê entre janeiro de 2023 e outubro de 2025. No período, 219 obras foram realizadas, impactando 116 prédios escolares de sete municípios. As melhorias reforçam o compromisso do Estado em garantir mais qualidade, segurança e conforto para toda a comunidade escolar.

Há, ainda, outras 26 obras em andamento na região. O aporte total é de R$ 18,6  milhões.

O presidente da Fundação do Desenvolvimento para a Educação (FDE), Fabricio Moura Moreira, ressalta que a Fundação segue firme no propósito de melhorar as condições das escolas estaduais paulistas. “Os investimentos que estão sendo realizados nas nossas escolas para melhorar nossa infraestrutura, eles estão muito voltados para gerar um impacto efetivo na aprendizagem. É importante que a gente entenda que tem um ambiente escolar cada vez melhor, o nosso aluno se sinta mais confortável, ele se sinta convidado a estar presente na escola e toda a comunidade escolar ganha com isso”, conclui.

As obras incluem serviços de reforma, revitalização, ampliação e adequação de acessibilidade nas unidades escolares. As intervenções contemplam quadras esportivas, cozinhas, refeitórios, salas de aula, telhados e fachadas, além da instalação do conforto térmico. 

Programa Creche Escola

Em 34 meses de governo, a região do Alto Tietê já recebeu duas unidades do Programa Creche Escola, nas cidades de Biritiba Mirim e Salesópolis. 

Para viabilizar a construção de novas creches, os municípios podem aderir ao Programa Ação Educacional Estado Município Educação Infantil (Paem) ou ao Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp). No primeiro caso, Seduc, FDE e prefeituras firmam um termo de convênio, por meio do qual toda a execução do edifício escolar padrão FDE é de responsabilidade da fundação. Já no Painsp, é firmado um termo de compromisso entre a Seduc-SP e os municípios, cabendo às prefeituras a contratação e a execução das obras e à FDE a realização de vistorias e acompanhamento da obra.

