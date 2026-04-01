Boigues desiste de candidatura a deputado e segue como prefeito

Eduardo Boigues segue como prefeito de Itaquaquecetuba até 2028. O político viu seu nome ser ligado a rumores de uma candidatura a deputado federal, mas ele decidiu por não renunciar o cargo de prefeito.

O anúncio da decisão foi feito na noite desta terça-feira (31), em evento no Itaquá Park Shopping.

“Me sinto muito lisonjeado, muito feliz dos convites que tive, não só do Partido Liberal (PL), que estou hoje, mas de outros partidos. Muito se falou no meu nome e fiquei muito agradecido. Mas tenho que falar algo: eu amo essa cidade mais que tudo. Por esse amor incondicional e para buscar os investimentos que faltam para nossas obras, eu digo que fico. Vamos continuar trabalhando por Itaquá”, disse o prefeito no anúncio.

Ele exaltou os números das eleições de 2024, quando foi reeleito com 93% dos votos na cidade. “Agradeço todos os convites, mas se tem uma confiança que eu nunca vou quebrar, é a do povo de Itaquá”, continuou.

Em entrevista coletiva, o prefeito afirmou que a decisão foi totalmente pessoal e sem qualquer influência partidária. “O Valdemar Costa Neto me falou para fazer o que meu coração mandasse. E eu escolhi ficar em Itaquá”, disse Boigues.

Durante o evento, o prefeito anunciou mais de R$ 500 milhões em obras que devem ser feitas entre 2026 e 2028 na cidade. Entre as obras estão: revitalização de ruas; construção de creches e escolas; construção da Clínica Autista no Parque Ecológico; Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Napoli; entre outras.

O prefeito ainda anunciou que Marcello Barbosa é pré-candidato a deputado estadual. Ele deixou as secretarias de Obras e Governo nesta terça.

“Estou contente, mas inquieto. Existem bairros que estão em projetos que ainda não temos recursos. Mas a cidade está projetada até 2028. Para buscar a verba, está na hora de termos nosso pré-candidato a deputado estadual: Marcello Barbosa”, finalizou Boigues