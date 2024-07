Obras na Estação Aracaré retomam em agosto; Itaquá deve ganhar AME

As obras de revitalização e reforma da Estação Aracaré, em Itaquá, serão retomadas em agosto. A cidade também deve ser contemplada com uma unidade do AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

As informações foram confirmadas pelo governador em exercício, Felício Ramuth, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, durante entrega das obras na estação Manoel Feio, em Itaquá.

AME

Segundo o presidente da Alesp, André do Prado, as tratativas para trazer um AME para Itaquá já começaram. Ele formalmente cobrou o governador em exercício para cumprir com essa meta. “Já nos reunimos com o secretário de Saúde, Dr. Eleuses (Paiva), e a Prefeitura já está vendo o local adequado, já está passando em várias reuniões para discutir questões técnicas sobre a implantação do AME. Também temos reuniões financeiras, pois não é apenas erguer o prédio, é preciso colocar para funcionar”, explicou.

Aracaré

Segundo Ramuth, em agosto as obras da estação, que está localizada em Itaquá, será retomada. “Fizemos algumas adequações no projeto e vamos retomar a obra que ficará como essa daqui (Engenheiro Manoel Feio)”, afirmou.

Privatização

O governador em exercício também falou da privatização das linhas 11, 12 e 13 da CPTM.

Elas, que atendem o Alto Tietê, serão privatizadas. Segundo Ramuth, até dezembro o edital será publicado.

“A concessão prevê a revitalização de várias estações, como a Estação Itaquaquecetuba. Mas também a construção de novas paradas, como as seis novas na Linha 11-Coral”, concluiu.

Manoel Feio

O governador em exercício Felicio Ramuth entregou as obras civis de adequação e melhoria na acessibilidade da Estação Engenheiro Manoel Feio, que atende a Linha 12-Safira da CPTM. Com investimento de R$ 43 milhões a ação beneficia quase 8 mil passageiros que utilizam diariamente a estação.

“Mais uma importante entrega do Governo de São Paulo em parceria com a Prefeitura. Uma adequação e reforma da estação, que garante que a gente possa oferecer acessibilidade, conforto e também uma qualificação técnica, com novos geradores, sistemas de controle mais modernos e equipamentos que apoiam a mobilidade urbana dos usuários”, afirmou Felício. “Uma estação completamente remodelada que nos permite agora avançar em outras obras, para que a gente possa dar à estação Acararé, também da Linha 12, essa qualidade que demos aqui na estação Engenheiro Manoel Feio”, acrescentou.