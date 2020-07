Operação: vice-prefeito de Arujá é preso durante investigação sobre desvios de dinheiro da Saúde

Uma operação da Polícia Civil de Guarulhos prendeu o vice-prefeito de Arujá, Marcio José de Oliveira (PRB), e mais cinco pessoas durante investigação a qual apura desvios de dinheiro da Secretaria de Saúde da cidade, e ligação da municipalidade com o crime organizado. O DS enviou e aguarda posicionamento da Prefeitura. As informações são Bom Dia SP, da TV Globo.

Oliveira foi preso em um condomínio de luxo da cidade. Além dele, uma gerente do hospital municipal foi presa. E um membro de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. As prisões são em caráter temporário.

Segundo a polícia, ao todo, 12 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão foram emitidos pela Justiça. Os alvos são em Guarulhos, Arujá, Poá, Mogi das Cruzes e Suzano, além de Itú e Indaiatuba e Bertioga.

Presos e objetos apreendidos serão levados ao 4º Distrito Policial(DP) de Guarulhos.

De acordo com a investigação, o chefe da quadrilha segue foragido desde o dia 3 de junho, época em que foi desencadeada a primeira etapa da operação. A polícia falou que este homem tem função de liderança no crime organizado, inclusive tem, ao menos, 20 casas no condomínio de luxo em que vive o vice-prefeito.

Outros pedidos de prisão foram realizados, como de administradores do hospital municipal, porém a Justiça ainda não expediu autorização.