Opereta celebra 30 anos e exalta a cultura popular

O mês de julho dá início às comemorações de 30 anos da Associação Cultural Opereta e neste final de semana, o espaço está celebrando a cultura popular. Neste sábado, dia 20, a partir das 13h, haverá a oficina de criação de bois-bumbá para crianças e famílias.

E no domingo, a partir das 10 horas, o Espaço Cultural recebe a vinda da Folia de Reis Luz de Belém, direto de São Bento do Sapucaí-SP. Todas as atividades são gratuitas e com classificação livre.

Oficina

A partir de experiências, vivências, a educadora Patty Nascimento quer compartilhá-las com todes participantes a magia de “brincar de boi”, uma das manifestações populares tradicionais em várias localidades brasileiras. Especialmente no Maranhão, que dedica o período junino para “brincar de boi”.

Esse encontro convida os participantes para confeccionar o Boi-Bumbá com materiais recicláveis – caixa de leite, rolo de papel higiênico, papel, e outros materiais para decorá-lo: lantejoulas, cola, tesoura, soltando a criatividade. As inscrições são online pelo site da Opereta e também presencial e estão abertas para um total de 25 vagas. E pode fazer a inscrição no dia da oficina.

Folia

Já no dia 21, a programação prevê a chamada “chegança”, a partir das 10 horas, no Espaço Cultural Opereta. De lá, o grupo e o público partem em direção a feira livre da Rua Herculano Duarte Ribas (ao lado da linha férrea) para um cortejo.

Após o almoço, as atrações continuam novamente no espaço cultural. Às 14h30 ocorrerá a intervenção artística O Auto da Luz, da Cia. Teatro Roda Mundo e às 15h será a apresentação da Folia de Reis com suas loas entoadas pelos cantadores e cantadoras, brincantes e com a participação das crianças brincando com os boizinhos criados na oficina de Vivência do Boi e uma homenagem ao eterno palhaço Reginaldo Miguel, integrante da Folia de Reis e do grupo Foliafro, de Poá, que morreu em 2020.

A programação está prevista para encerrar às 16 horas.