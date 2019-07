Orçado em R$ 12,8 mi, construção de novo viaduto se inicia em Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), assinou na manhã desta quinta-feira (18), em solenidade oficial, o termo da ordem de serviço que dará início as obras da construção do novo viaduto, paralelo ao existente na Rua Tancredo Neves. O prazo de finalização das obras é de um ano e meio a dois anos e o investimento será de R$12, 8 milhões. A empresa responsável pela construção do viaduto é a FBS Construtora.

O chefe do Executivo poaense ressaltou que a segunda alça do viaduto vai ajudar a fluidez no trânsito da cidade e vai beneficiar toda a população que utiliza a via para locomoção. "Isso é um marco histórico para o município. É um privilégio ter a oportunidade de construir este novo viaduto. Vai ajudar a desenvolver a cidade, gerando renda e empregos. É de extrema importância para Poá e região", informou Gian Lopes.

De acordo com o prefeito, o início das obras começou ontem, com a assinatura da ordem de serviço. "O quanto antes entregarmos este viaduto melhor. Teremos de tratar de algumas desapropriações, mas estamos dialogando com os proprietários dos imóveis das proximidades do viaduto. Porém, isso não atrapalhará o início das obras", reiterou o prefeito.

O objetivo da construção do novo viaduto é facilitar a mobilidade urbana da cidade, fazendo com que o trânsito na via diminua e não prejudique a população, principalmente em horários de pico em que o tráfego de veículos do local é intenso. Com a nova construção, serão duas pistas direcionadas para subida e duas para descida.

O secretário municipal de Obras, Augusto Jesus, disse que é um motivo de alegria poder realizar a construção do novo viaduto e que será uma alternativa de mobilidade urbana. "Ajudará muito o desenvolvimento da cidade. Parabenizo o prefeito por este plano de governo e isso trará muitos benefícios para todos de Poá”.

O representante da empresa FBS, Fábio Nunes, afirmou que é um privilégio poder contribuir com a melhoria da mobilidade da cidade e espera entregar uma obra de qualidade para facilitar a circulação dos veículos que utilizam o viaduto. "É realmente um privilégio poder participar deste ato. Vejo que o viaduto existente recebe, diariamente, grande volume de veículos e agora com a nova alça os moradores não terão mais problemas com trânsito".

O presidente da Câmara de Poá, David de Araújo, o tio Deivão, disse que essa obra é de extrema importância para a cidade e que vai impulsionar o comércio e o desenvolvimento do município. "A cidade vai crescer e evoluir. A população será muito beneficiada com esta nova obra".

Estiveram presentes no evento autoridades municipais, entre elas os vereadores Welson Lopes, Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, Deneval Dias, Lázaro Borges, Mario de Oliveira, Marinho do Jornal, os secretários Alexandre Rossi de Pinho, o Leta, (Serviços Urbanos), Wilson Lopes (Transporte e Mobilidade Urbana), Jeruza Reis (Mulher) Mário Sumirê (Cultura), Fernando Miranda (Governo), o presidente do Conselho dos Pastores de Poá, Luiz Claudio.