Paciente denuncia maus tratos durante atendimento no Hospital Luzia de Pinho Melo

Uma paciente do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, denuncia os maus tratos sofridos pela equipe médica durante o tratamento de câncer de mama.

A autônoma Cleusa Geralda relata que durante o tratamento de radioterapia surgiram bolhas de queimadura em seus seios com pus. Na época do aparecimento das bolhas Cleusa estava na 21° radioterapia do tratamento. Ela informou a equipe médica sobre as bolhas e nada fizeram.

“Avisei os funcionários e falaram que por conta da mama grande podia ocorrer queimadura durante o tratamento. Após a queimadura exposta que tive, pedi para passar umas pomadas mas também não me informaram qual podia passar", disse.

As bolhas estouraram e soltaram um pus que sujou toda a sua cama. Cleusa conta que informou a médica sobre o cheiro forte do pus.

“Ela também não fez nada. E nem chegou a ver a ferida e identificar o pus. Na época a equipe chegou a trocar três vezes os meus medicamentos. Nunca me falaram o motivo”, contou.

Após a finalização do tratamento, há duas semanas, Cleusa relata que ainda sente um caroço em um dos seios. Segundo ela, a doutora que está acompanhando o tratamento orientou a tentar um retorno com o cirurgião que fez a retirada do nódulo.

“O caroço é perto do mamilo. Não diminui o caroço. Quando toca doi”, comenta.

Cleusa está desde o início do tratamento sem trabalhar. Com a queimadura a orientação é que fique mais de seis meses sem exposição ao sol. Como ela trabalha na rua explica que está difícil conseguir o dinheiro para pagar as contas.

“Segundo eles, não posso ficar no sol. Mas se não vou para a rua não tenho dinheiro. Sou autônoma, preciso vender minhas mercadorias”, disse.

Secretaria do Estado de Saúde

Segundo nota do hospital, a paciente recebeu toda a assistência da equipe médica e de enfermagem da unidade. Um dos efeitos que a radioterapia pode apresentar em alguns pacientes é o surgimento de bolhas, ressecamento, coceira, queimadura ou descamação na área que sofreu radiação.

Na ocasião, a paciente recebeu medicamentos para aliviar a sensação e recebeu orientações. O hospital à disposição para esclarecer eventuais dúvidas da paciente.