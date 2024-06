Palestra gratuita aborda reforma tributária nos serviços de saúde

Clínicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde do Alto Tietê podem se inscrever para a palestra “Impactos da reforma tributária nos serviços de saúde”, que acontece nesta quarta-feira (5), das 9h às 11 horas, no auditório do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, localizado na rua Dr. Osmar Marinho Couto, nº 78, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes.

A participação é solidária e o ingresso será trocado por leite em pó, destinado à Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco. As inscrições devem ser feitas pelo link: http://www.cursos.oncomogi.com.br

O advogado Jefferson Lemes, com ampla experiência na área, é quem conduzirá a palestra.

O evento é uma realização do SINDMOGI, sindicato regional da FEHOESP, federação que representa os estabelecimentos privados de serviços de saúde do Estado de São Paulo, em parceria com o Centro Oncológico Mogi das Cruzes e a Plus Contábil.

Interessados também podem ser informar pelo telefone 4795-4795