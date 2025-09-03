PMs do Alto Tietê passam a atuar com 826 novas câmeras portáteis corporais

Os policiais militares que atendem o Alto Tietê começaram a atuar com novas câmeras corporais da Polícia Militar (COP). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), são 826 dispositivos portáteis distribuídos nos Batalhões da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) 17º, 32º e 35º, que abrangem as cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis.

De acordo com a Diretriz sobre o uso de COP pela PM, a tecnologia tem sido importante aliada da atuação dos agentes para um diagnósticos mais precisos e emprego racional dos seus recursos, oferecendo resposta adequadas aos problemas policiais, tornando mais eficientes os processos de comando e controle na execução das missões ostensiva e preservação da ordem pública.

Além disso, a SSP explica que essa é uma medida estratégica dentro do Programa Muralha Paulista e sua implementação complementa o monitoramento ambiental realizado pelos sensores fixos, criando um sistema de captação mais dinâmico e abrangente.

Atualmente, são dois modelos de COPs: Axon Body 3 e Motorola V-500. Do primeiro modelo são 172 dispositivos no 32º BPM/M; 138 no 17º BPM/M; e 105 no 35º BPM/M. Já no segundo modelo são 175 dispositivos no 32ºBPM/M; 138 no 17ºBPM/M; e 98 no 35º BPM/M.

Ainda segundo a SSP, as câmeras realizam o monitoramento da mobilidade criminal em ações diretas; suporte à fiscalização de mandados e restrições judiciais; coleta de dados complementares; e integração com o Centro de Operação da Polícia Militar (Copom).

Influência

Ainda na diretriz do estado, os dispositivos têm grande influência comportamental. “A gravação audiovisual é capaz de influenciar o comportamento das pessoas, mitigar eventual hostilização durante a atuação policial, minimizar a necessidade de uso da força, bem como contribuir para a solução pacífica dos conflitos, reforçando, também, a transparência e a legitimidade policial, além de constituir importantíssimo elemento probatório na persecução criminal”, conforme descrito no item 3.2. dá normativa.

As câmeras corporais são um elemento de apoio à atividade policial, voltado ao respaldo jurídico-profissional, à integridade física e moral dos policiais militares, a reforçar a transparência e a legitimidade das ações, potencializar a capacitação e o treinamento policial e fortalecer provas judiciais.

