Educação

Poá abre inscrições para Educação Infantil 2026 na rede municipal

Vagas contemplam Creche e Pré-escola; processo de inscrição pode ser realizado on-line, pelo site da Prefeitura, ou presencialmente na Secretaria de Educação e nas unidades escolares

23 setembro 2025 - 08h00Por de Poá
Poá abre inscrições para Educação Infantil 2026 na rede municipalPoá abre inscrições para Educação Infantil 2026 na rede municipal - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta segunda-feira (22/09) o período de inscrições para a Educação Infantil 2026 na rede municipal. As vagas contemplam Creche e Pré-Escola, com prazo até o dia 22 de outubro de 2025, às 16 horas, para creches, enquanto para a pré-escola as inscrições seguem de forma contínua.

O cadastro pode ser realizado on-line, pelo site oficial da Prefeitura, por meio de formulário digital, ou presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação e em todas as unidades escolares municipais de Educação Infantil, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O formulário para creche está disponível em: https://poa.sp.gov.br/ficha-de-inscricao-2026-educacao-infantil-creche/ e, para a pré-escola, em: https://poa.sp.gov.br/ficha-de-inscricao-2026-educacao-infantil-pre-escola/

A Secretaria de Educação fica na rua Doutor Luiz Pereira Barreto, 662 – Vila Júlia, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Informações pelos telefones: (11) 4636-4485, (11) 4636-2175 e (11) 4636-1233.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância do processo. “A Educação Infantil é a porta de entrada da criança no ambiente escolar, um espaço onde ela começa a desenvolver valores, socialização e aprendizado. Nossa gestão tem trabalhado para ampliar vagas e garantir qualidade no ensino oferecido às famílias poaenses.”

Já o secretário municipal de Educação, Diego Moreira, reforçou a organização e o planejamento da pasta. “Preparamos este processo de inscrições para dar mais agilidade e transparência às famílias. É fundamental que os responsáveis fiquem atentos aos prazos e às faixas etárias para garantir a matrícula de seus filhos no ano letivo de 2026.”

