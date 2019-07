Poá: atrações nas férias reúnem mais de 8 mil pessoas

Os projetos “Férias na Praça” e “Férias no Teatro”, promovidos pela Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Cultura, atraíram neste último final de semana aproximadamente 8 mil pessoas que foram prestigiar as diversas atrações oferecidas.



Com atividades voltadas para o público infantil, o projeto “Férias na Praça”, que foi realizado de 13 a 28 de julho, na Praça da Bíblia, fez a alegria da criançada que pôde se divertir com brincadeiras, leitura, recreação, música, dança, artes, entre outros.



A oficina de confecção de pipas e de slime foram as atrações mais procuradas durante todos os dias da realização do evento que atraiu diariamente centenas de crianças, além do playground e dos brinquedos infláveis que foram instalados.



O Teatro Municipal também teve a sua lotação esgotada durante as apresentações do último final de semana. Os papais levaram os seus filhos para conhecer de perto os personagens de seus desenhos favoritos, como o “Ruge Leão”, “Frozen” e os divertidos “Baby Shark”. Reforçando que nos dias 19, 20 e 21 de julho já haviam se apresentado no teatro Toy Story, Ladybug e Aventuras Caninas da Patrulha.



Para o prefeito Gian Lopes que prestigiou os dois eventos, é uma alegria muito grande poder proporcionar às crianças poaenses estes momentos de lazer. “Ficamos muito felizes em poder oferecer aos pais a oportunidade de estar com os seus filhos e se divertirem por meio de brincadeiras recreativas, culturais e sadias”.



A mesma sensação de alegria é compartilhada pelo secretário de Cultura, Mário Sumirê. “Durante 15 dias pudemos verificar o sorriso e a ansiedade das crianças para poder participar de tudo. É muito comovente e emocionante saber que proporcionamos estes momentos de diversão e lazer”, declarou o secretário.