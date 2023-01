Poá interdita passagem subterrânea no Centro para serviços de revitalização

A Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) de Poá interditou nesta quinta-feira (26/01), o acesso a pedestres, sob a linha férrea da CPTM, a passagem subterrânea “Antônio Mantarano”, na região central do município, para a realização de manutenção, limpeza e zeladoria. Na ação, a via foi contemplada também com a instalação de fitas antiderrapantes.

Segundo o secretário da Pasta, Marcio Borzani, o trabalho realizado na via irá proporcionar maior segurança e bem-estar aos munícipes que a utilizam.

“Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelos transtornos causados, mas realizar a manutenção da passagem é fundamental. A instalação das fitas antiderrapantes, por exemplo, garante mais segurança aos pedestres, evitando possíveis acidentes, como escorregões e quedas. Aproveito para pedir a colaboração dos munícipes, para que não descartem lixo no local e nos ajudem a manter o acesso limpo para um maior conforto a todos”, afirma Marcio.

É importante ressaltar que as equipes da SSU já realizaram diversas ações neste começo de ano, entre elas, a zeladoria de diversos bairros, a revitalização da avenida Antônio Massa, no Centro, e da Praça do Jardim São José, além do trabalho contínuo da “Operação Cata Treco”, que recolhe matérias inservíveis pelo município.