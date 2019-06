Poá lança ‘revista’ com prestação de contas e enumera realizações

A Prefeitura de Poá distribuiu à população a prestação de contas de obras, intervenções e investimentos realizados no ano de 2019. Foram distribuídos, de forma gratuita, 30.000 exemplares.

Entre as obras citadas no material, estão registradas intervenções para melhoria da infraestrutura, como a construção do piscinão, que está com 98% das obras concluídas, do Viaduto Tancredo Neves, que está em fase de licitação, melhorias no pavimento, calçadas, iluminação e paisagismo, especialmente ao longo de toda a Avenida Getúlio Vargas.

Revitalização

A Prefeitura revitalizou outras vias da cidade, como a Rua Niterói. Serão revitalizadas, pelo menos, mais nove vias.

As obras do Córrego Paredão e da Praça da Bíblia foram concluídas, e as do Córrego Campo Grande estão em andamento. De acordo com o documento, a Avenida Deputado Castro de Carvalho recebeu bloquete no calçamento, asfalto-borracha e melhor sinalização.

Ainda serão realizadas intervenções na iluminação pública, sobretudo nas regiões do Centro, Centro Expandido, Fonte Áurea, Vila Pereta, Vila Varela, entre outras.

Dados

Com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a administração municipal destaca o crescimento de 445% na geração de empregos, no período de um ano.

A Prefeitura de Poá ainda reforçou que tem o objetivo de regularizar 69 núcleos habitacionais na cidade. Cerca de 5.000 famílias serão atendidas.

Educação

A Prefeitura de Poá entregou as escolas Candido José Balazaima, na Vila Açoerana, e Antonia Mello Regianni, no Perracine, e entregará em breve, mais duas escolas na cidade.

A administração municipal ainda realiza intervenções e reformas em escolas, e oferece diversos cursos profissionalizantes para a população, como corte e costura, assistente administrativo e jardinagem.

Em breve, segundo o material, serão iniciadas as construções de seis novas creches, que gerarão 1.000 vagas para a educação infantil. As unidades serão implantadas no Jardim Nova Poá, Jardim São José, Água Vermelha, Vila Açoreana, Jardim Ivonete e Vila Áurea.

Saúde

Na área da saúde, a prestação de contas destaca a construção do Pronto Atendimento Infantil, na Vila Açoreana, do Projeto Gestante e das 6 unidades de saúde que foram reformadas na cidade.

As duas novas vans adaptadas para crianças com mobilidade reduzida, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o novo Centro Municipal de Especialidades Consultas também foram registrados no documento.

Segurança

A Prefeitura destacou a construção do Centro de Segurança Integrada (CSI) e a contratação de mais 88 pessoas, que integrarão a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade. A administração anunciou que vai aumentar a frota da GCM, e há uma licitação em andamento para revitalizar dois prédios, que garantirão o retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar à região central da cidade.

Cultura e Lazer

O material inclui a entrega do Complexo Esportivo do Jardim São José na cidade, e registra a construção da Praça da Juventude, que terá quadra de vôlei de areia, campo de futebol e quadra poliesportiva, e da construção do Balneário Vicente Leporace, um complexo que contará com piscinas, sala de descanso, massagens, duchas, cromoterapia, etc.

Algumas festas também foram registradas na prestação de contas de 2019, como os shows no aniversário de 70 anos da cidade, o Expoá, o Arraiá da Gente e a segunda edição do Workchoc - Loucos por Chocolate, que teve aulas de decoração, técnicas de chocolate, entre outros.