Poá terá Conferência Municipal de Saúde nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-feira (10) a 7ª Conferência Municipal de Saúde. A atividade será realizada no Salão de Festas Batuíra (rua Porto Ferreira, 91- Centro), das 9h às 16 horas. O evento está sendo organizado pelo Conselho Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria de Saúde.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, explicou que a conferência tem como objetivo reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), para a garantia da saúde como direito; mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade a cerca do direito à saúde e em defesa do SUS; e fortalecer a participação e o controle social no SUS.

“Vamos ainda avaliar a situação de saúde e participar da construção das diretrizes para instrumentos de planejamento do SUS; conferir os impactos nos acertos e desacertos das Conferências de Saúde no SUS; e debater a regionalização, hierarquização, participação social e diretrizes para prevenção, promoção e proteção à saúde”, completou Marquinhos Indaiá.

A 7ª Conferência Municipal de Saúde terá abrangência municipal, e será antecedente de conferências: regionais ou macrorregionais, estaduais e nacionais, assim como cronograma já estabelecido: etapa macrorregional em 16 de abril e 24 de maio de 2019; etapa estadual de 07 a 09 de junho de 2019; etapa nacional de 04 a 08 de agosto de 2019.

Foram convidados para participar da 7ª Conferência Municipal de Saúde os movimentos sociais, entidades, instituições de ensino e outras representativas dos segmentos usuários e trabalhador de forma a garantir a participação de toda a sociedade. O tema central da conferência será “Democracia e Saúde”, a ser desenvolvido um eixo principal e em eixos temáticos: Saúde como Direito; Consolidação do SUS; e Financiamento do SUS.

O relatório final do evento conterá as propostas e moções aprovadas na Plenária Final da Etapa Municipal, devendo conter diretrizes nacionais para o fortalecimento dos programas e ações da Política Nacional de Saúde. “É um evento que servirá como canal de participação popular, totalmente democrático e com ampla participação e efetivo compromisso de todos (governo e sociedade civil organizada,)”, concluiu Marquinhos Indaiá.

Programação da Conferência Municipal de Saúde

9h às 9h30 Credenciamento

9h30 às 10h Solenidade de abertura

10h às 10h30 Composição da Mesa

10h30 às 11h Palestra Financiamento do SUS

11h às 11h30 Palestra Consolidação do SUS

11h30 às 12h Palestra Saúde como Direito

12h às 12h30 Organização dos GTs

12h30h às 13h30 Brunch

13h30 às14h30 Discussão GTs

14h30 às 15h Relatoria

15h às 16h00 Início de votação das diretrizes e propostas

16h Encerramento