Políticos do Alto Tietê lamentam morte de Estevam Galvão; veja repercussão

A morte de Estevam Galvão neste sábado repercutiu entre a maioria dos políticos do Alto Tietê.

Liderança política importante, não apenas de Suzano, mas também da região, Estevam tinha o apreço de muitos políticos, independente da sigla política.

Prefeitos

Os prefeitos do Alto Tietê se posicionaram. Ashiuchi, disse que Estevam era símbolo da política suzanense e lamentou a morte do líder. Leia mais aqui.

Prefeito de Mogi, Caio Cunha prestou homenagem também pelas redes sociais. "Meus sentimentos aos familiares e amigos do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Suzano Estevam Galvão. Que Deus abençoe a todos".

Eduardo Boigues, prefeito de Itaquá, também lamentou a morte de Estevam e afirmou que o político é um grande amigo e líder político.

"Um linda trajetória foi escrita por esse grande prefeito na cidade de Suzano, e como Deputado em todo Estado de São Paulo", afirmou Boigues.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, afirmou que "a dedicação de Estevam à nossa região é um legado que jamais será esquecido".

Deputados

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e liderança política importante da região, André do Prado publicou extenso texto em seu perfil nas redes. Ele afirmou que Estevam dedicou mais de cinco décadas de sua vida "ao serviço público com ética, competência e dedicação".

Ele também descreveu os cargos de Estevam ao longo de sua trajetória, a fim de reforçar sua relevância.

" Sua atuação incansável em prol do bem comum deixou um legado imensurável de conquistas e desenvolvimento para nossa região e nosso Estado", disse.

Ele concluiu afirmando que Estevam deixa um legado importante para o Alto Tietê.

"Estevam Galvão deixa um legado de compromisso com o Alto Tietê. Sua memória será sempre lembrada como um exemplo de líder que fez a diferença na vida de milhares de pessoas. Meu coração está com sua família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado", concluiu.

Já o deputado federal Rodrigo Gambale descreveu Estevam como um "professor" da política.

"Estevam Galvão nos deixa um legado de luta, coragem e amor pelo próximo. Seu espírito e ensinamentos continuarão a guiar nossas ações e a inspirar futuras gerações. Descanse em paz, nosso querido líder e inspiração", afirmou o irmão da prefeita de Ferraz.

O ex-deputado federal e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marco Bertaiolli, que lamentou a morte de Estevam. Bertaiolli afirmou que "foi uma honra estar ao lado (de Estevam) na defesa do Alto Tietê".

"Que Deus o receba de braços abertos e acolha a todos nesse momento de tristeza e dor", concluiu.