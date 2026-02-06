Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 06 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Prefeitura de Ferraz começa a entrega dos kits de materiais escolares

Alunos receberão utensílios diferentes para cada faixa etária.

06 fevereiro 2026 - 16h00Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

As aulas na rede municipal de ensino de Ferraz de Vasconcelos começam na próxima segunda-feira (09) e os alunos já irão para a escola com o kit de material escolar novinho em mãos.

Os utensílios serão distribuídos durante a reunião de pais que ocorre nesta sexta-feira (06) em todas as unidades escolares do município e foram organizados de acordo com cada etapa de ensino, sendo elas: Educação infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Cada kit escolar é composto por utensílios que auxiliam no desenvolvimento dos estudantes e cerca de 19 mil estudantes serão beneficiados com os materiais.

Segundo a secretária de Educação, Paula Trevizolli, a entrega do material escolar é muito importante para garantir que todos tenham acesso aos itens necessários para o início do ano letivo: “Essa é nossa responsabilidade, garantir que todas as crianças tenham um acesso eficaz ao estudo da melhor forma possível”, pontuou.

Veja os itens destinados para cada faixa etária:

 Educação Infantil – Pré-Escolar
O kit inclui:
• 1 agenda escolar
• 2 cadernos de desenho (96 folhas)
• 4 lápis grafite
• 2 caixas de lápis de cor (12 cores)
• 2 caixas de lápis de cor tons de pele humana (6 cores)
• 1 caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 caixa de canetinha hidrográfica (12 cores)
• 2 borrachas escolares
• 2 apontadores com depósito
• 1 tesoura sem ponta
• 2 colas brancas
• 1 caixa de tinta guache (6 cores)
• 2 massas para modelar
• 1 pincel nº 8

 Ensino Fundamental – Anos Iniciais
O kit é composto por:
• 4 cadernos brochurão (80 folhas)
• 1 caderno de desenho (96 folhas)
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 caixa de lápis de cor tons de pele humana (6 cores)
• 1 caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 caixa de canetinha hidrográfica (12 cores)
• 1 borracha escolar
• 2 apontadores com depósito
• 1 cola branca
• 4 lápis grafite
• 1 tesoura sem ponta
• 1 régua

 Ensino Fundamental – Anos Finais
O kit contém:
• 2 cadernos universitários (200 folhas)
• 1 caderno de desenho (96 folhas)
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 caixa de lápis de cor tons de pele humana (6 cores)
• 2 borrachas escolares
• 2 apontadores com depósito
• 4 lápis grafite
• 2 canetas esferográficas azuis
• 1 caneta esferográfica preta
• 1 caneta esferográfica vermelha
• 1 tesoura sem ponta
• 1 régua
• 1 transferidor 180°
• 1 esquadro 45°
• 1 esquadro 60°

 Ensino Médio, EJA Fundamental e EJA Médio
O kit inclui:
• 3 cadernos universitários (200 folhas)
• 1 caderno de desenho (96 folhas)
• 2 borrachas escolares
• 2 apontadores com depósito
• 3 lápis grafite
• 2 canetas esferográficas azuis
• 1 caneta esferográfica preta
• 1 caneta esferográfica vermelha
• 1 régua

Deixe seu Comentário

Leia Também

Condemat+ fortalece atuação regional para avançar na drenagem urbana
Região

Condemat+ fortalece atuação regional para avançar na drenagem urbana

Ferraz revitaliza sinalização em frente ao CEI Vovó Edna para reforçar segurança no volta às aulas
Região

Ferraz revitaliza sinalização em frente ao CEI Vovó Edna para reforçar segurança no volta às aulas

Furto de energia: no Alto Tietê, EDP recupera volume capaz de abastecer a cidade de Cruzeiro
Região

Furto de energia: no Alto Tietê, EDP recupera volume capaz de abastecer a cidade de Cruzeiro

Delegada que mantém feminicídios zerados em Arujá há 4 anos recebe 'Prêmio São Paulo'
Região

Delegada que mantém feminicídios zerados em Arujá há 4 anos recebe 'Prêmio São Paulo'

Governo de SP passa a notificar celular roubado por número verificado
Região

Governo de SP passa a notificar celular roubado por número verificado

Vila Helio recebe 2ª edição do Mogi Music Festival com programação eclética e clima de pré-carnaval
Região

Vila Helio recebe 2ª edição do Mogi Music Festival com programação eclética e clima de pré-carnaval