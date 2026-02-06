Prefeitura de Ferraz começa a entrega dos kits de materiais escolares

As aulas na rede municipal de ensino de Ferraz de Vasconcelos começam na próxima segunda-feira (09) e os alunos já irão para a escola com o kit de material escolar novinho em mãos.
Os utensílios serão distribuídos durante a reunião de pais que ocorre nesta sexta-feira (06) em todas as unidades escolares do município e foram organizados de acordo com cada etapa de ensino, sendo elas: Educação infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Cada kit escolar é composto por utensílios que auxiliam no desenvolvimento dos estudantes e cerca de 19 mil estudantes serão beneficiados com os materiais.
Segundo a secretária de Educação, Paula Trevizolli, a entrega do material escolar é muito importante para garantir que todos tenham acesso aos itens necessários para o início do ano letivo: “Essa é nossa responsabilidade, garantir que todas as crianças tenham um acesso eficaz ao estudo da melhor forma possível”, pontuou.
Veja os itens destinados para cada faixa etária:
Educação Infantil – Pré-Escolar
O kit inclui:
• 1 agenda escolar
• 2 cadernos de desenho (96 folhas)
• 4 lápis grafite
• 2 caixas de lápis de cor (12 cores)
• 2 caixas de lápis de cor tons de pele humana (6 cores)
• 1 caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 caixa de canetinha hidrográfica (12 cores)
• 2 borrachas escolares
• 2 apontadores com depósito
• 1 tesoura sem ponta
• 2 colas brancas
• 1 caixa de tinta guache (6 cores)
• 2 massas para modelar
• 1 pincel nº 8
Ensino Fundamental – Anos Iniciais
O kit é composto por:
• 4 cadernos brochurão (80 folhas)
• 1 caderno de desenho (96 folhas)
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 caixa de lápis de cor tons de pele humana (6 cores)
• 1 caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 caixa de canetinha hidrográfica (12 cores)
• 1 borracha escolar
• 2 apontadores com depósito
• 1 cola branca
• 4 lápis grafite
• 1 tesoura sem ponta
• 1 régua
Ensino Fundamental – Anos Finais
O kit contém:
• 2 cadernos universitários (200 folhas)
• 1 caderno de desenho (96 folhas)
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 caixa de lápis de cor tons de pele humana (6 cores)
• 2 borrachas escolares
• 2 apontadores com depósito
• 4 lápis grafite
• 2 canetas esferográficas azuis
• 1 caneta esferográfica preta
• 1 caneta esferográfica vermelha
• 1 tesoura sem ponta
• 1 régua
• 1 transferidor 180°
• 1 esquadro 45°
• 1 esquadro 60°
Ensino Médio, EJA Fundamental e EJA Médio
O kit inclui:
• 3 cadernos universitários (200 folhas)
• 1 caderno de desenho (96 folhas)
• 2 borrachas escolares
• 2 apontadores com depósito
• 3 lápis grafite
• 2 canetas esferográficas azuis
• 1 caneta esferográfica preta
• 1 caneta esferográfica vermelha
• 1 régua