Prefeitura de Ferraz inicia obras no refeitório do Projeto Beija-Flor

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos começou a reforma geral do refeitório do Projeto Beija-Flor, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que atende jovens e adultos de forma gratuita no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola. O projeto conta com uma cozinha que será totalmente equipada para a melhor convivência dos usuários no momento das refeições e atividades culinárias.

O local de 184 metros quadrados foi isolado para garantir a segurança das equipes e moradores que usufruem do Parque. Essa é uma ação das secretarias de Assistência Social e Meio Ambiente e Proteção Animal e a obra contemplará a troca do telhado, sistema de abastecimento de água, modernização do banheiro, novo sistema de instalação hidráulica e elétrica, além da instalação de novos revestimentos e melhor aproveitamento dos espaços.

Atualmente o Beija-Flor possui duas instalações no local, o prédio ao lado da cozinha oferece atividades gratuitas para moradores de 18 a 59 anos, além do atendimento e inclusão às pessoas com deficiência intelectual. O titular da Assistência Social, Robson Xisto, destaca que a nova estrutura é uma demonstração de cuidado e carinho da municipalidade para melhor atender a população ferrazense.

“A obra do refeitório é um desejo antigo, porque nosso objetivo é garantir um espaço adequado e com qualidade para os usuários do Projeto Beija-Flor. O resultado será maravilhoso!”, pontua o secretário.

De acordo com as pastas, a previsão é que o espaço seja entregue em três meses.