Previdência Social inaugura novas instalações de agência em Itaquá

O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inauguraram hoje (27) as novas instalações da Agência da Previdência Social (APS) em Itaquaquecetuba (SP). O evento contou com a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, do diretor de Gestão de Pessoas, Roberto Carneiro da Silva, representando o presidente do INSS, do superintendente do INSS Sudeste I, Vanderlei Barbosa dos Santos, da gerente-executiva do INSS em Guarulhos (SP), Caroline Amery, do prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, além de autoridades locais e regionais.

A unidade de atendimento, localizada na Rua Dom Thomaz Frey, 113, Centro, no Complexo Comercial Veran Supermercado, já está atendendo o público no novo endereço. Também é possível acessar a agência pela Praça Padre João Álvares, 218, 4.º subsolo. Trata-se de um local de fácil acesso, na região central da cidade.

Na abertura da cerimônia, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou a importância da Previdência Social. "No Brasil são mais de 40 milhões de beneficiários. São 65 bilhões de reais emitidos na Previdência Social. Eu sempre digo e repito que o dinheiro que se investe na Previdência não é despesa; é puro investimento."

O ministro agradeceu a parceria da Prefeitura de Itaquá: "Eu agradeço, senhor prefeito, sua sensibilidade e generosidade em fazer essa parceria, porque é assim que a gente consegue atender a população. Nós, da gestão, temos que unir esforços para isso. É nossa obrigação, não é favor". E finalizou reforçando a necessidade de se oferecer cada vez mais um atendimento humanizado: "Nenhum setor na sociedade é mais importante na hora mais difícil do ser humano do que a Previdência Social. É a Previdência que ampara quando a idade pesa, quando a gente precisa gastar com mais remédio... Por isso, eu peço humildemente que a gente tenha sensibilidade social e reforce o trabalho presencial. O segurado precisa ter o atendimento pessoal e humanizado, para ter respeitada sua cidadania", disse.

Roberto Carneiro da Silva, diretor de Gestão de Pessoas, como representante do presidente do INSS no evento, fez questão de parabenizar o trabalho dos servidores e a atual gestão do Instituto e da Previdência Social. "Corremos muito para atender os nossos principais clientes – os beneficiários e os contribuintes. Eu, na Diretoria de Gestão de Pessoas, tenho ainda a preocupação de reverter o quadro de desmotivação e falta de reconhecimento dos servidores para melhorar o resultado que acontece na ponta, nas agências, no atendimento direto aos segurados. E a Gestão de Pessoas se estende a todos os gestores, aos gerentes de agência, que são quem sabe o que se passa no dia a dia. Hoje nós temos várias ferramentas tecnológicas para o atendimento, mas a agência é fundamental para aquele cidadão que não tem acesso à internet, que precisa ter o atendimento presencial. Nossa missão é esta: facilitar ao máximo o acesso das pessoas a seus direitos e manter os servidores, que já são compromissados, ainda mais esforçados em desempenhar seu papel social".

O superintendente do INSS em São Paulo, Vanderlei Barbosa dos Santos, destacou o processo para a instalação da nova agência na cidade. "A antiga agência do INSS em Itaquá vinha apresentando alguns problemas. Em dezembro de 2022, conseguimos chegar a um acordo: a Prefeitura sugeriu este espaço, a Engenharia do INSS aprovou o local e o proprietário se comprometeu a arcar com os custos das adequações. Esta inauguração não estaria ocorrendo sem o trabalho de todos esses atores e da população. Esse esforço conjunto é prova de que estamos trabalhando, dia e noite, para que os interesses dos cidadãos sejam respeitados e seus direitos, reconhecidos", enfatizou.

A gerente-executiva do INSS em Guarulhos também lembrou a trajetória da Agência da Previdência Social Itaquaquecetuba, desde sua abertura no antigo endereço, em 2006, até a mudança para as atuais instalações. "A APS Itaquá completou, no domingo, 18 anos. Desde o início, o INSS contou com a parceria da prefeitura municipal. Em 2020, começamos as tratativas para a mudança de endereço e adequação do local. Assim, não podemos deixar de agradecer à prefeitura e ao proprietário por oferecerem esse novo espaço, mais adequado às necessidades do cidadão e do INSS". Caroline encerrou agradecendo a presença de todos.

Estrutura e atendimento – A agência possui infraestrutura completa, com modernas instalações, ambiente climatizado e acessibilidade. A unidade conta com duas salas de espera – uma para atendimento geral e outra para perícia médica –, que acomodam aproximadamente 70 pessoas; sete guichês de atendimento; quatro salas de perícia médica; e duas salas de serviço social.

No local, 17 colaboradores, entre servidores administrativos, assistentes sociais, médicos peritos e estagiários, atendem os serviços de orientação e informação, emissão de extratos previdenciários, cumprimento de exigência, atendimento simplificado e específico, perícia médica e serviço social.

Cerca de 200 pessoas são atendidas por dia na unidade. Atualmente, o INSS é responsável pelo pagamento de 38.926 benefícios em Itaquaquecetuba, o que representa uma injeção mensal de R$ 97,6 milhões na economia da cidade.