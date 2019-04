Procissão da Festa de São Benedito percorre ruas do Mogilar e Shangai nesta sexta

Os motoristas que circulam pela região do Shangai e do Mogilar deverão ter atenção na tarde desta sexta-feira (26) para interdições parciais para a realização da procissão de abertura da Festa de São Benedito. A concentração acontecerá a partir das 17h30, na avenida Francisco Rodrigues Filho, 773. A saída está prevista para as 18 horas.

Os fiéis seguirão pela avenida Francisco Rodrigues Filho, passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu, rua Major Pinheiro Franco e rua Doutor Corrêa, até chegar à igreja. A procissão terminará no Largo Bom Jesus, onde haverá o hasteamento do mastro.

Durante o percurso, agentes municipais de trânsito farão o acompanhamento do cortejo, que deverá interditar parcialmente as vias. A previsão é que os fiéis utilizem uma das faixas de rolamento.

A Festa de São Benedito acontece até o dia 5 de maio e é conhecida por abrir o calendário religioso da cidade, com programação religiosa, folclórica e a tradicional quermesse. Os festeiros dessa edição são Eduardo e Danielle Ferreira e os capitães do mastro são Claudinei e Ana Paula Salenco. A quermesse abrirá todos os dias a partir das 18h30, no Largo Bom Jesus.