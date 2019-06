Programa de combate às drogas forma 600 estudantes de quatro escolas de Poá

O comando do 32º Batalhão realizou na manhã desta quarta-feira, 19, a formatura de aproximadamente 600 estudantes, de quatro escolas municipais, no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A atividade contou com a participação do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, do secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, do vereador Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, do capitão PM, Roberto Marques Colentuano (2ª Companhia), do cabo PM, Rodrigo Delarmelino, responsável pelo trabalho do Proerd, entre outras autoridades e pais de alunos.



O Proerd é uma atividade de educação preventiva ao uso de drogas, que tem por objetivo evitar que crianças e adolescentes iniciem o seu uso. A formatura desta manhã contemplou os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais Heitor Gloeden, Edison Alves de Oliveira, Walkiria Janonni Vieira e Padre Eustáquio.



O vice-prefeito Marquinhos Indaiá ressaltou que o Proerd é um sucesso em Poá. "Parabéns a todos os estudantes que participam deste programa. É uma felicidade muito grande estar neste evento hoje e reforço que as lições aplicadas no programa têm por objetivo desenvolver nos alunos a autoestima, controle de tensões, civilidade, além de ensinar técnicas de autocontrole e resistência às pressões dos companheiros que incentivam o uso de droga. É um programa que permite às crianças desenvolverem uma atitude positiva em relação às autoridades e respeito pelas leis e isso é extremamente importante".



O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, reforçou que as crianças são o futuro da nossa cidade e que o Proerd traz importantes princípios e conceitos para a formação delas. "Parabenizo e agradeço a Polícia Militar pelo trabalho que vem sendo feito com os estudantes de Poá para o combate às drogas e violência".



O cabo da Polícia Militar, Rodrigo Delarmelino, responsável pelo trabalho do Proerd nas escolas de Poá, fez questão parabenizar todos que desempenham com brilhantismo suas funções para o desenvolvimento do programa na cidade. “O Proerd envolve os estudantes, os pais, os educadores, na realização das tarefas e isso faz com que todos participem mais diretamente do processo de combate à violência e às drogas. Portanto, além de cultivar a vida, esse projeto permite que a polícia esteja mais próxima da comunidade. Fica registrado meu agradecimento a todos que contribuíram de alguma forma com o programa”.