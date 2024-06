Projeto de Ferraz, 'Escola vai à Indústria' beneficiará 210 alunos

A aula foi bem diferente hoje (29) para os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Abílio Secundino Leite, que estrearam no projeto ‘Escola Vai à Indústria’ da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

O programa desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Educação deu a oportunidade de os alunos vivenciarem na prática novas experiências e conhecimentos. Nesta primeira etapa, 210 alunos de nove a 12 anos foram escolhidos para esta programação que, a cada semana, levará os estudantes ferrazenses para uma fábrica diferente da cidade.

Em vez de sala de aula, os estudantes puderam acompanhar o funcionamento de uma indústria. A visita foi na Landy Kits, no Jardim São Miguel.

As crianças foram separadas em dois grupos e visitaram todas as instalações da metalúrgica com mais de 110 funcionários, passando pelos setores de usinagem e injeção plástica, entre outros. A empresa fabrica kits e roldanas para esquadrias de janelas, portas e guarda-corpos. Elas foram recebidas pelos sócios-proprietários Lázaro dos Santos e Anderson Becheli, que acompanharam os alunos pela fábrica, explicando cada passo do processo de produção, mostrando equipamentos, setores e tirando as principais dúvidas.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo, esta atividade é de extrema importância: “Este projeto é inovador porque traz os nossos estudantes para dentro das indústrias e para as crianças saberem o que é fabricado na cidade para as informações serem levadas até aos pais, que muitas vezes não sabem como é o nosso parque industrial”, afirmou.

Os estudantes foram acompanhados pelo professor Fábio Luiz de Sales e também pelos professores Gustavo Dias e Gustavo Tavares, da Secretaria de Educação, que acompanhando o grupo e inseriram as crianças na importância do aprendizado de algumas disciplinas presentes em sala de aula.

Os empresários Gustavo e Lázaro também elogiaram a iniciativa da Prefeitura de Ferraz, de inserir as crianças no ambiente da empresa: “Foi muito legal mostrar todo o processo e explicar tudo o que fazemos”, afirmou Gustavo. Já Lázaro chamou a atenção para o ambiente transformado com a presença das crianças: “Somos uma empresa preocupada com o futuro e foi muito especial recebê-las aqui. Queremos repetir”, declarou.