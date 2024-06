Público terá transporte gratuito para palestra de Clóvis de Barros Filho

O público que for assistir a palestra do professor Clóvis de Barros Filho, no auditório da PL, na próxima quinta-feira (27/6) terá transporte gratuito para o evento. Os ônibus sairão da Alameda Nassima Jorge Miguel (rua lateral às lojas CEM), bem pertinho da Rodoviária, a partir das 17h45. O retorno também está garantido.

Clóvis de Barros vem pela primeira vez a Arujá para celebrar os 172 anos de aniversário do Município e o 1ª ano de criação da Escola do Legislativo.

Ingressos para a palestra ainda podem ser retirados das 8h às 18h, na Câmara Municipal (Rua Rodrigues Alves, 51, Centro), mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

“Esse é mais um grandioso evento realizado pela Câmara Municipal através da Escola do Legislativo que, no primeiro ano de atividade, impactou cerca de 2 mil pessoas em nossa cidade”, disse o presidente do Legislativo, Reynaldinho (PSD) em vídeo divulgado nas redes sociais da Câmara Municipal.

A expectativa é atrair um público de mais de mil pessoas ao auditório da PL.

Novidade

Professores e alunos que participarem da palestra poderão solicitar a emissão de Certificado de Participação como comprovação de cumprimento de horas complementares. Essa é uma das novidades desse ano.

Ingresso nº 1

A professora Yascara Maria Pellicoro foi a primeira pessoa a conseguir os ingressos para a palestra do professor Clóvis de Barros na segunda-feira (17/6), quando se iniciou a distribuição. Ela foi a primeira da fila. “Essa foi a prioridade de hoje”, afirmou a docente ao revelar que também foi assistir à palestra de Mario Sergio Cortella, promovida pela Escola do Legislativo, no ano passado.

O palestrante

Clóvis de Barros é professor Doutor Livre Docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) e autor de mais de 20 livros, entre os quais, o best-seller “A vida que vale a pena ser vivida” – tema de sua palestra em Arujá. Com mais de 30 anos de experiência acadêmica, há 15 atua como palestrante e consultor empresarial.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: escoladolegisalativo@camaraaruja.sp.gov.br ou pelo telefone: 4652-3184.