Responsável por descarte de alumínio no Rio Jaguari é autuado em R$ 35 mil

Seis homens foram detidos, na noite desta quinta-feira (22), por suspeita de crime ambiental em uma fábrica clandestina de Itaquaquecetuba. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os suspeitos estavam descartando borras de alumínio no Rio Jaguari.O responsável pelo local foi autuado em R$ 35.360,00.

A GCM chegou ao local através de uma denúncia anônima. No local, estava um forte cheiro de produtos químicos. Ao entrar no espaço, os agentes flagraram os homens praticando o descarte de borra de alumínio no afluente.

Os produtos químicos eram lavados com a própria água do rio e descartados direto no leito. Os seis homens foram detidos, além de um grande aparato maquinário que era usado para fazer a lavagem do alumínio, um trator, um caminhão caçamba e uma picape.

O local passa por perícia e a ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Itaquá.

Para denúncias, a Guarda Civil Municipal de Itaquá atende pelos telefones 153 ou (11) 4753-1108.