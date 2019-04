Revitalização da Vila Jaú tem continuidade com revestimento asfáltico

As obras de revitalização da Vila Jaú seguem em andamento. As equipes estão nas ruas Dolores Duran e Francisco Alves, que já receberam novo calçamento, drenagem, recuperação de pavimento e agora o novo revestimento asfáltico. O prefeito Gian Lopes (PR) tem acompanhado de perto as intervenções no bairro.

“A Vila Jaú tem as suas demandas atendidas neste governo, já que foi um compromisso meu e do meu vice-prefeito Marquinhos Indaiá e dos secretários e vereadores. Estamos deixando esse bairro bonito e moderno. Reforçando ainda que toda esta região também será contemplada com os serviços do Programa Poá + Iluminada, com a substituição de luminárias convencionais por LED”, explicou o prefeito Gian Lopes, que reforçou também o trabalho da Prefeitura em outros bairros.

Neste momento, equipes estão realizando a revitalização na avenida Elias Zugaib e na rua Alcântara. As duas vias ficam no bairro Cidade Kemel. Está sendo realizada a troca do calçamento e em breve chegará o novo asfalto e os serviços do Programa Poá + Iluminada.

Ainda segundo o prefeito Gian Lopes, os trabalhadores em breve avançarão para as ruas Pará, Assis, Florianópolis, Mentha Addas e Vitor Barbosa Guisar. A rua Uruaçu, no Jardim Violeta, também será contemplada. “Nos próximos dias começaremos as intervenções em outras ruas. Reforçando que a rua Niterói, também no Kemel, já recebeu novo calçamento e o revestimento de asfalto-borracha, o mesmo já aplicado na avenida Deputado Castro de Carvalho”.