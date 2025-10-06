Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Saulo Souza anuncia shows de Alok, Simone Mendes, Bruna Karla e Péricles na Orquídea Fest Poá 2025

Evento acontece na Praça de Eventos de Poá entre 23 e 26 de outubro, com entrada solidária para a pista; troca de ingressos será feita pelo site www.poaorquideafest.com.br

06 outubro 2025 - 18h35Por Fernando
Saulo Souza anuncia shows de Alok, Simone Mendes, Bruna Karla e Péricles na Orquídea Fest Poá 2025Saulo Souza anuncia shows de Alok, Simone Mendes, Bruna Karla e Péricles na Orquídea Fest Poá 2025 - (Foto: Reprodução)

Alok, Simone Mendes, Bruna Karla e Péricles são as atrações musicais confirmadas para a Orquídea Fest Poá 2025, que acontece de 23 a 26 de outubro, na Praça de Eventos. Os artistas foram anunciados pelo prefeito Saulo Souza na tarde deste domingo (5). A entrada será solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, definido para cada dia de show. Os ingressos gratuitos estão disponíveis no site www.poaorquideafest.com.br, onde também é possível adquirir camarotes e acesso à área VIP (frente do palco).

A programação foi elaborada para contemplar diferentes estilos musicais. Na quinta-feira (23), a abertura será com a cantora Bruna Karla. Na sexta (24), Simone Mendes promete atrair o público sertanejo. Já no sábado (25), pela primeira vez em Poá, o DJ Alok levará a música eletrônica ao palco da Orquídea Fest. O encerramento, no domingo (26), ficará por conta de Péricles, ícone do samba e do pagode, além de um show infantil durante a tarde, a partir das 16 horas, com a Patrulha Canina.

Para garantir a entrada nos shows noturnos (setor pista), foram definidos alimentos específicos para cada dia de apresentação: macarrão (23/10 – Bruna Karla), arroz (24/10 – Simone Mendes), feijão (25/10 – Alok) e leite (26/10 – Péricles).

Além dos shows, que acontecerão a partir das 19 horas, o público poderá aproveitar um espaço exclusivo para exposição e venda de orquídeas, aberto das 10h às 18h, além de praça de alimentação com restaurante do Fundo Social, ambientes instagramáveis, feira de artesanato e feira da indústria e comércio.

De acordo com o prefeito Saulo Souza, a edição deste ano marca um novo momento no calendário cultural de Poá. “Serão quatro dias que ficarão na memória. A Praça de Eventos estará ainda mais bonita, com decoração inspirada na Holanda. Este evento simboliza o resgate cultural da cidade e marca definitivamente a retomada dos grandes eventos para a população poaense”, declarou.

Experiência

Com uma estrutura diversificada, o evento contará com setores como a Frente de Palco VIP, o Camarote das Orquídeas e o Camarote Corporativo, oferecendo experiências exclusivas e confortáveis para o público que busca mais comodidade.  Os ingressos estão sendo vendidos pelo site.

Programação Infantil

Na tarde de 26 de outubro, a programação será inteiramente voltada para o público infantil. A partir das 14h, as crianças poderão assistir a um show especial da Patrulha Canina e de outros personagens, além de diversas atividades preparadas especialmente para elas.

A diversão será garantida com brinquedos infláveis e um animado trenzinho temático, que circulará pelo centro da cidade. A entrada é gratuita.

Inclusão e acessibilidade

Como em todos os eventos realizados pela Prefeitura de Poá, os shows contarão com uma Área da Inclusão, garantindo acessibilidade, segurança e bem-estar para pessoas com deficiência. O espaço será adaptado com abafadores de ruído, promovendo conforto sensorial, e contará com intérprete de Libras, assegurando a participação da comunidade surda.

Deixe seu Comentário

